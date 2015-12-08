بیژن ثابتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات لیگ زیرگروه بسکتبال باشگاه های کشور از ۱۴ آذر ماه تا کنون به میزبانی کرمانشاه در حال برگزاری است و تا ۱۸ آذر ادامه دارد.

وی سالن تختی را محل برگزاری این مسابقات در کرمانشاه عنوان کرد و گفت: ۵ تیم شامل تیم های تخت شیرین کرمانشاه، شهرداری یزد، هیئت بسکتبال سیرجان و دو تیم از تهران با عناوین نیروی هوایی تهران و آریاک تهران در این مساببقات حضور دارند.

ثابتی در تشریح عملکرد نماینده کرمانشاه گفت: کرمانشاه در نخستین دیدار خود با آریاک تهران، با نتیجه ۷۲ به ۵۵ بر حریف غلبه کرد و امیدوایم نتایج مطلوبی در ادامه رقابت ها بدست آوریم.

وی افزود: مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود و در مجموع ۲ تیم به مرحله بعد صعود می کنند و ۳ تیم نیز سقوط می کنند.

ثابتی تماشای این دیدارها برای هواداران و تماشاچیان را رایگان اعلام کرد و گفت: مسابقات زیرگروه باشگاه های بسکتبال کشور تا روز ۱۸ آذر در ایام جاری از ساعات ۱۵ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

وی حمایت هواداران از نماینده کرمانشاه را بسیار خوب و قابل تقدیر دانست و گفت: در این مسابقات تیم کرمانشاه با ترکیبی صددرصد بومی ظاهر شده است.

ثابتی در پایان خواستار حمات مسئولان از تیم بسکتبال کرمانشاه شد و گفت: استعدادهای بسبار خوبی در ورزش بسکتبال در استان کرمانشاه وجود دارد.