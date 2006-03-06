نردبان تفاهم با بازتعريف هويت ملي لبناني

سلسله نشستهاي 14 شخصيت برجسته لبناني به منظور حل اختلافات در زمينه اجرايي شدن مفاد قطعنامه 1559 شوراي امنيت ، روابط لبنان و سوريه و قضيه مربوط به ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان از روز 11 اسفند آغاز شده كه ما حصل اين نشستها تاكنون موافقت با تشكيل دادگاه بين المللي براي رسيدگي به مسئله ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و گسترش ماموريت كميته تحقيق بين المللي براي بررسي ترورهاي صورت گرفته در اولين جلسه گفتگوهاي داخلي لبنان بود.

برگزاري نشست سران احزاب مختلف و آغاز سلسله گفتگوهاي حل اختلافات پس از يك دوره فترت نارضايتي ها اگر چه موفقيتي بزرگ محسوب مي شود، اما حصول به نتايج غيرمنطقي و يا شكست در موضوعات اساسي مي تواند اثرات نامطلوبي را براي آينده ساختار سياسي لبنان در پي داشته باشد.

14شخصيت شركت كننده در جلسه بر خلاف انتظار در اولين روز نشست به يكي از موضوعات كه تا حدود زيادي جنبه بيروني دارد، به تفاهم رسيدند، اما در مورد گفتگوهاي داخلي رايزني هاي صريحي در مورد دو قضيه خلع سلاح و بركناري رئيس جمهوري اميل لحود صورت گرفته است كه سياستمداران مسيحي، مسلمان و طرفداران و معارضان نتوانستند درباره دو موضوع مطرح شده به توافق برسند .

از آنجا كه عملي شدن بخشي از قطعنامه 1559 شوراي امنيت ، تضمين امنيتي براي رژيم صهيونيستي مي باشد گروههاي داخلي نمي توانند به راحتي راي به خلع سلاح گروه مقاومت دهند، لذا براي موفقيت گفتگوها به سهول ترين ابزار ممكن منوسل شده اند .

توافق در زمينه تشكيل دادگاه بين المللي نشان مي دهد كه رهبران احزاب براي رسيدن به نكات مشترك و دوري از شكست ابتدا بر روي مبحثي مانور دادند كه ثمره دهي آن وابسته به همكاري دولت سوريه مي باشد . در واقع روساي طيفهاي مختلف لبناني با مسئوليت آفريني براي دمشق حلقه فشار در قضيه ترور رفيق حريري را بر روي دوش اين كشور مضاعف كرده اند . با توجه به اينكه مشخص شدن سرنوشت مزارع شبعا و ثبات سياسي داخلي لبنان با تامين منافع سوريه رابطه تنگاتنگي دارد، پرتاب پاسخگويي خطاهاي گروه درگير در ترور رفيق حريري بر روي دوش يك دولت خاص تصميم غير منطقي به نظر مي رسد .

موفقيت نشست حل اختلافات داخلي در صورتي ممكن مي گردد كه بسياري از جناح بنديها و صف آرايهاي داخلي مثل جريان «14 مارس» كه متشكل از احزاب سوسياليست ترقي‌خواه به رهبري وليد جنبلاط ، المستقبل به رياست سعد‌الدين حريري و سمير جعجع مي باشد ، به طور ريشه اي از بين برود . بزرگترين مشكل طيفهاي داخلي لبنان در اين امر نهفته است كه در معادلات داخلي يك معيار و روحيه ملي را براي خود متصور نيستند و نگرشي جناحي دارند . بر همين اساس موفقيت گفتگوهاي 14 شخصيت برجسته لبناني در صورتي حاصل خواهد شد كه يك هويت ملي جديد را براي خروج از بن بست در درون اجتماع تعريف كنند .