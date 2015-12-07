به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی گفت: نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپایی و آمریکایی از جهات مختلف حائز اهمیت و درخور توجه ویژه است و تلاش می‌کنیم در اجلاس بین المللی دوستی جوانان ایران و جهان دو نامه رهبر معظم انقلاب را عملیاتی کنیم.

وزیر ورزش و جوانان درباره نامه رهبر معظم انقلاب افزود: پس از نامه بهمن ماه سال 1393 رهبر معظم انقلاب؛ به جوانان اروپا و آمریکای شمالی که به واسطه اقدامات تروریستی در فرانسه صورت گرفت و مخاطب قراردادن مستقیم جوانان سایر کشورها بر مبنای دیپلماسی جوانان، که منجر به اثرات و ایجاد جریانات متعدد فکری و تحریک حس حقیقت جویی در میان آنان برای تحقیق درخصوص علل هجمه برای هراس افکنی و نفرت پراکنی بی سابقه علیه اسلام و مسلمانان شد؛ این بار ایشان مجدداً و بدون واسطه، عموم جوانان غربی را پس از حادثه اخیر تروریستی کور فرانسه خطاب قرار دادند؛ در این نامه رهبر معظم انقلاب از دردی مشترک سخن گفته اند و به عبارتی بر دغدغه هایی اشاره کردند که پیکر جهان امروز را زخمی کرده و هراس، ترس، نفرت و دشمنی را گسترش می دهد؛ تروریسم افراطی با ظاهر مذهبی بذری است که دشمنان نقاب زده انسانیت آن را به فرمایش رهبر معظم انقلاب در منطقه حساس خاورمیانه کاشته اند و درو بذرشان هم ترویج ناامنی در تمام جهان است؛ افراط گرایی با توجه خاص به منافع فردی موجب گردیده تا ادبیات اشتباه تروریسم خوب و بد ایجاد گردد در حالیکه خونریزی از هر انسان بر مبنای اسلام ناب غیرقابل بخشش می باشد.

گودرزی ادامه داد: توجه به گفتگو، هم فکری، تعامل، رجوع به منابع اصلی، تغییر ذهنیت آلوده به تزویر، اصلاح اندیشه خشونت زا و در نهایت حرکت جوانان موثر برای شکافتن لایه های بیمار جامعه فکری برای زدودن گره ها و کینه ها با همدلی و ترمیم زخم عمیق تروریسم از مهمترین و کلیدی ترین بخش های دیگر نامه ایشان است.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه اعلام کرد: در همین راستا این وزارتخانه نیز پس از نامه اول رهبر معظم انقلاب اسلامی که خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی نگاشته شده بود پس از بررسی های دقیق کارشناسی برنامه برگزاری «نخستین اجلاس بین المللی دوستی جوانان ایران و جهان (اجلاس جوانان تهران)» را طراحی کرده که با شرکت وزراء و مسئولین ارشد حوزه جوانان همه کشورهای جهان به همراه جوانان فعال، پویا و اندیشمند آن کشورها در تهران برگزار خواهد شد. این اجلاس به منظور عملیاتی کردن نامه رهبر مقام معظم انقلاب و همچنین فراهم نمودن بستر مناسب گفت و گو به دور از تأثیرگذاری منفی رسانه های غربی و استفاده از منابع دست اول در روند اصلاح تصویر غلط ساخته شده توسط غرب از اسلام و ایران، خردادماه 1395 سال برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر موارد مذکور در اجلاس بین المللی جوانان تهران با تأکید بر نگاه محلی ـ منطقه ای در حوزه فعالیت جوانان و به رسمیت شناختن فرهنگ بومی ـ محلی در تقابل با روند هجوم نرم و خاموش فرهنگی غرب و تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملت ها و کوچک شمردن فرهنگ های مستقل، برنامه های جدی جنبی مانند کارگاه های گفتگوی دو و چند جانبه و ارائه تجربیات مشترک صورت خواهد گرفت.

گودرزی ابراز امیدواری نمود که با برگزاری این اجلاس بزرگ بین المللی که توسط حوزه جوانان این وزارتخانه و به منظور استفاده از ظرفیت عظیم دیپلماسی جوانان جهت کسب منافع ملی صورت می پذیرد، دو نامه رهبر معظم انقلاب با جدیت بیشتر و مشارکت موثر جوانان دنبال خواهد شد.