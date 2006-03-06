ذخيره سازي مرغ نمي تواند بازار را متعادل كند

محمد يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مورد تجمع روز گذشته مرغداران در مقابل مجلس شوراي اسلامي گفت: ديروز جمعي ازنمايندگان مرغداران از سراسر كشور براي درخواست كمك از مسئولان در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

به گفته وي، همچنين قرار است امروز نيز جلسه اي با حضور اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ، وزير جهاد كشاورزي و تعدادي از نمايندگان مرغداران در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شود .

يوسفي با اظهار نگراني از افزايش مشكلات مرغداران و در نتيجه تعطيلي واحدهاي مرغداري ، تصريح كرد: متاسفانه كاهش قيمت مرغ (گوشتي و تخم گذار) و نامتناسب بودن توليد با مصرف مرغ (همزماني افزايش توليد مرغ با كاهش مصرف آن ) موجب متضرر شدن بسياري از واحدهاي مرغداري شده است .

وي خواستار ارائه يك راه حل اصولي و منطقي از سوي مسئولان شد و افزود: ذخيره سازي 30 تا 40 هزار تن مرغ نمي تواند راهكاري مناسب براي حل مشكلات مرغداران باشد و مجلس شوراي اسلامي بايد با دراختيار قراردادن اعتبار لازم به دولت و وزارت جهاد كشاورزي كمك كند .

يوسفي با اشاره به متضرر شدن مرغداران تصريح كرد: اين درحالي است كه هم اكنون حجم بالايي از جوجه هاي توليدي مرغداري‌ها داخل چاه ريخته شده و يا به صورت مجاني فروخته مي شود .

وي تاكيد كرد: در صورت عدم ارائه راه حل منطقي و اصولي از سوي مسئولان براي حل مشكلات مرغداران و ادامه شرايط موجود مطمئنا در آينده نزديك شاهد تعطيلي حجم بالايي از واحدهاي مرغداري در سراسر كشور خواهيم بود .

يوسفي در مورد نوسان شديد قيمت مرغ ، افزود: هم اكنون قيمت هر كيلو مرغ در ميادين عمده فروشي (ميدان بهمن ) 1400 تومان عرضه مي شود كه اين رقم تا ساعت يك ظهر به 1000 تومان مي رسد .