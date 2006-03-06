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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

اديب مرندي در گفتگو با مهر :

گزينشها و داوريهاي فرهنگي و ادبي از واقعيت فاصله دارند

گزينشها و داوريهاي فرهنگي و ادبي از واقعيت فاصله دارند

اديب مرندي - شاعر معاصر ، گفت : در وضعيتي كه سيستم و ساز و كار مشخصي براي شناسايي و معرفي استعداد هاي فرهنگي و هنري وجود ندارد هيچ گونه داوري و گزينش در حوزه فعاليت هاي فرهنگي ، عادلانه و نزديك به واقعيت نخواهد بود .


اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب  مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : درحال حاضر سيستم و برنامه تعريف نشده ، منظم و منسجمي براي كشف وشناسايي و معرفي استعدادهاي در سطح كشور وجود ندارد و در اين وضعيت ، داوريهايي در جشنواره ها و مسابقات هنري و فرهنگي و ادبي صورت مي گيرد و برخي پديد آوردندگان آثار معرفي مي شوند و به عنوان برگزيده و " بهترين " از آنان ياد مي شود، در حالي كه از ديدگاه علمي و حتي آماري نيز، نمي توان برگزيده اي را معرفي كرد .

اديب مرندي  با اشاره به لزوم و اهميت ايجاد سيستمي براي شناسايي استعدادهاي هنري و ادبي در جامعه خاطرنشان ساخت : در حال حاضرحجم قابل توجه و عظيمي از محصولات فرهنگي ، روزانه و حتي ساعت به ساعت توليد و افزوده مي شود كه مديريت كلان فرهنگي از آن بي خبر است و حتي آمار كمي و تعدادي آن را نيز ندارد !


وي يادآور شد : براي مثال ، ما هنوز نمي دانيم تعداد شاعران كشور چند نفر است ؟! انجمنهاي شاعران و ساير تشكلهاي ادبي به صورت جسته و گريخته فعال هستند ، ليكن  بسياري از فعالان اين حوزه حتي خبر از وجود اين انجمن ها ندارند و بالعكس !

مرندي درپايان با حساس خواندن نقش رسانه هاي كشور در حوزه فرهنگ و ادب ، گفت : متاسفانه فعاليت قابل توجهي از سوي مسئولان فرهنگي كشور در جهت جذب و پرورش استعدادها ديده نمي شود ، در حالي كه در كشورهاي ديگر در اين زمينه سرمايه گذاري هاي بلند مدت و آگاهانه اي صورت مي گيرد .

کد مطلب 299390

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