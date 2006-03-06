گزينشها و داوريهاي فرهنگي و ادبي از واقعيت فاصله دارند





اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : درحال حاضر سيستم و برنامه تعريف نشده ، منظم و منسجمي براي كشف وشناسايي و معرفي استعدادهاي در سطح كشور وجود ندارد و در اين وضعيت ، داوريهايي در جشنواره ها و مسابقات هنري و فرهنگي و ادبي صورت مي گيرد و برخي پديد آوردندگان آثار معرفي مي شوند و به عنوان برگزيده و " بهترين " از آنان ياد مي شود، در حالي كه از ديدگاه علمي و حتي آماري نيز، نمي توان برگزيده اي را معرفي كرد .

اديب مرندي با اشاره به لزوم و اهميت ايجاد سيستمي براي شناسايي استعدادهاي هنري و ادبي در جامعه خاطرنشان ساخت : در حال حاضرحجم قابل توجه و عظيمي از محصولات فرهنگي ، روزانه و حتي ساعت به ساعت توليد و افزوده مي شود كه مديريت كلان فرهنگي از آن بي خبر است و حتي آمار كمي و تعدادي آن را نيز ندارد !





وي يادآور شد : براي مثال ، ما هنوز نمي دانيم تعداد شاعران كشور چند نفر است ؟! انجمنهاي شاعران و ساير تشكلهاي ادبي به صورت جسته و گريخته فعال هستند ، ليكن بسياري از فعالان اين حوزه حتي خبر از وجود اين انجمن ها ندارند و بالعكس !

مرندي درپايان با حساس خواندن نقش رسانه هاي كشور در حوزه فرهنگ و ادب ، گفت : متاسفانه فعاليت قابل توجهي از سوي مسئولان فرهنگي كشور در جهت جذب و پرورش استعدادها ديده نمي شود ، در حالي كه در كشورهاي ديگر در اين زمينه سرمايه گذاري هاي بلند مدت و آگاهانه اي صورت مي گيرد .