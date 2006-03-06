جشنواره ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگي مازندران گفت: اين جشنواره كه 26 فروردين تا اول ارديبهشت برپا خواهد شد ، در 3 بخش همايش ملي ، اجراي موسيقي مقامي و نمايشگاه صنايع دستي ، ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر را بررسي خواهد نمود.

دلاور بزرگ نيا افزود: پژوهشگران شاخص كشورهاي نامبرده با ارائه مقالات نوروز و جايگاه آن در فرهنگ خود را به عنوان نخستين جشنواره در همايش 5 روزه در رامسر معرفي مي نمايند.

وي در خصوص ضرورت لزوم شكل گيري اين جشنواره گفت: حاشيه درياي خزر در طول تاريخ چند هزار ساله خود دستخوش تغييرات بسياري بوده است اما به رغم تمام اين تحولات سياسي و اجتماعي ، اقوام حاشيه درياي خزر پيوندهاي نژادي ، زباني و فرهنگي زيادي با يكديگر دارند. تمايزات و نيز طرح تفرقه افكني ميان اين اقوام ، لزوم مرور باورها و ميراث مشترك را ضروري نموده است.

بزرگ نيا خاطرنشان كرد: اميدواريم در سايه اين رويدادها بر وحدت فرهنگي تاكيد شده و آينده مشتركي كه انتظار اين اقوام را مي كشد ، روشن تر و شفاف تر ترسيم گردد.