چاپ 26 ميليون قطعه چك بانكي در بهمن ماه

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در بهمن ماه سال جاري تعداد 24 ميليون قطعه بليت اتوبوس بين شهري و شهرستان ها توسط اين شركت چاپ شده است.
بر اساس اين گزارش، طي اين مدت همچنين يك ميليون و 417 هزار و 500 قطعه انواع كارت گواهينامه رانندگي به سفارش اداره كل امور مالي ناجا و يك ميليون برگ صورت وضعيت اتوبوس به سفارش وزارت راه و ترابري به چاپ رسيده است.
چاپ 290 هزار برگ گواهي سپرده كشاورزي به سفارش بانك كشاورزي، 300 هزرا جلد شناسنامه به سفارش سازمان ثبت احوال كشور و يك ميليون قطعه تمبر جاري به سفارش اداره كل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارائي از جمله موارد ديگري است كه توسط اين چاپخانه چاپ شده است.
طي مدت ياد شده 100 هزار جلد سند ازدواج و 20 هزار جلد سند طلاق نيز توسط چاپخانه دولتي ايران به چاپ رسيد.
نظر شما