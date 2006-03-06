  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸

شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران اعلام كرد:

چاپ 26 ميليون قطعه چك بانكي در بهمن ماه

شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران در بهمن ماه سال جاري 26 ميليون و 285 هزار قطعه چك و2 ميليون و 800 هزار برگ سفته چاپ كرده است.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در بهمن ماه سال جاري تعداد 24 ميليون قطعه بليت اتوبوس بين شهري و شهرستان ها توسط اين شركت چاپ شده است.

بر اساس اين گزارش، طي اين مدت همچنين يك ميليون و 417 هزار و 500 قطعه انواع كارت گواهينامه رانندگي به سفارش اداره كل امور مالي ناجا و يك ميليون برگ صورت وضعيت اتوبوس به سفارش وزارت راه و ترابري به چاپ رسيده است.

چاپ 290 هزار برگ گواهي سپرده كشاورزي به سفارش بانك كشاورزي، 300 هزرا جلد شناسنامه به سفارش سازمان ثبت احوال كشور و يك ميليون قطعه تمبر جاري به سفارش اداره كل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارائي از جمله موارد ديگري است كه توسط اين چاپخانه چاپ شده است.

طي مدت ياد شده 100 هزار  جلد سند ازدواج و 20 هزار جلد سند طلاق نيز توسط چاپخانه دولتي ايران به چاپ رسيد.

 

کد مطلب 299400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها