حضور هفت نمايش جديد در جشنواره تئاتر دانشگاهي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري جشنواره تئاتر دانشگاهي، هفت نمايش از دانشگاههاي گچساران، بوشهر، فردوسي مشهد، اراك و دانشكده هنر نيشابور پس از بازبيني مجدد به نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران راه يافتند.

"روايتي براي بهرام چوبين" به كارگرداني مسلم ناركي از دانشگاه آزاد گچساران، "و شاپور چه بسيار بگرديد و سفر كرد" به كارگرداني احمدرضا افشاري از دانشگاه فردوسي مشهد، "آب و خراب" به كارگرداني سارا تقوي از دانشگاه آزاد اراك، "من زنده‌ام" به كارگرداني پيمان كريمي از دانشكده هنر نيشابور و نمايش‌هاي "كريستين" به كارگرداني عليرضا توكلي، "گورستان سلولي ژيون" به كارگرداني جواد صداقت، "3 به توان n" به كارگرداني حسين قهرماني از دانشگاه آزاد بوشهر پس از بازبيني مجدد موفق به راهيابي به نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران شدند.

نمايش‌هاي فوق بدون اولوليت بندي انتخاب و اعلام شده و بازبيني مجدد آنها تنها ارزيابي فني و كيفي آثار بوده است.

بازبيني مرحله دوم آثار منطقه اي نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران توسط عباس اقسامي و سعيد هاشمي پور در تاريخ ششم الي دوازدهم اسفند ماه انجام شد.