به گزارش خبرنگار مهر، روز ۱۶ آذر به عنوان روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی در دفتر تاریخ این سرزمین به یادگار ثبت شده است که امروز نیز همزمان با سراسر کشور، مراسم روز دانشجو در دانشگاه تبریز برگزار شد.

محمدعلی حسین پور فیضی عصر دوشنبه در این مراسم با اشاره به وظایف سنگین دانشجویان در عصر حاضر گفت: دانشجویان امروزی بیشتر از دانشجویان سال های قبل، باید احساس مسئولیت کرده و آگاهی و شور لازم را در تمامی مسائل مربوط به کشور داشته باشند.

وی ادامه داد: دانشجویان همواره به عنوان چشمان بیدار و آگاه یک ملت به شمار می روند که در مواقع حساس توانسته اند به خوبی نقش آفرینی کرده و مانع از توطئه و خدعه های دشمنان شوند.

حسین پور فیضی با بیان اینکه دانشجویان به عنوان زبان گویای یک جامعه مطرح هستند، گفت: این قشر با آگاهی خود تمامی ناهنجاری ها و افراط و تفریط ها در کشور را دیده و شناسایی می کنند به همین دلیل برخی ها باید بدانند که با اعمال افراط و تفریط، از نظر سیاسی سخت در اشتباه هستند.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی افزود: نباید در مقابل نقد دانشجویان، واکنش های بدی از خود نشان دهیم و آن ها را متهم کنیم.

وی با تاکید بر فعال شدن تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها گفت: تشکل های دانشجویی به عنوان یکی از چراغ های روشنایی در دانشگاه ها و حتی جامعه مطرح هستند که باید زمینه فعالیت آن ها را فراهم کرده و اجازه حرف زدن را به آن ها بدهیم.

حسین پور فیضی در ادامه با اشاره ای به نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس نیز گفت: از دانشجویان انتظار می رود با شور خاصی، خود را برای این انتخابات حاضر کنند و از سوی دیگر با کسب آگاهی های لازم زمینه آگاهی ملت را نیز فراهم کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان افزود: برخی ها برای راه یافتن به مجلس، پول های زیادی خرج می کنند و در این زمان دانشجویان باید وظیفه خود را به جا آورده و نگذارند افرادی که سابقه درخشانی ندارند، به این عرصه پا بگذارند و با شجاعت نقاب از چهره آنان بردارند.

جنبش دانشجویی نباید تنها در تشکل ها خلاصه شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز نیز در این مراسم با تاکید بر به راه انداختن جنبش های دانشجویی گفت: همواره جنبش های دانشجویی به عنوان نقش آفرین های یک جامعه در عرصه های مختلف مطرح بوده اند هر چند در طی سال های گذشته تحرک بخشی به این جنبش دچار ضعف شده است.

حجت الاسلام محمد انوری ادامه داد: باید بر روی مساله جنبش دانشجویی آسیب شناسی داشته باشیم و همه دانشجویان با سلایق مختلف را وارد این جنبش کنیم تا بتوانند به ایفای نقش در قالب آن بپردازند.

وی با بیان اینکه نباید جنبش دانشجویی را تنها در تشکل ها خلاصه کرد، گفت: جنبش دانشجویی باید مستقل بوده و هیچ وابستگی به طیف و جناح خاصی نداشته باشد به خصوص هم اکنون که در آستانه انتخابات قرار گرفته ایم، این مساله نمود بیشتری می یابد.

انوری ادامه داد: از قشر دانشجو انتظار می رود رفتاری عقلانی از خود بروز دهد چرا که در شرایط حساس کنونی هر اشتباهی می تواند به ضرر کشور و مردم تمام شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز افزود: دانشجویان امروزی همانند دانشجویان سال های انقلاب باید با حفظ اخلاق، استقلال، امید به آینده و تلاش و کوشش خود در راه پیشرفت کشور بکوشند.