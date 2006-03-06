چهارمين استان پر آب در رنج كم آبي/ اين بار چشم مردم براي تامين آب به زمين است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، ميانگين بارندگي 30 ساله استان لرستان معادل 3/609 ميليمتر است و همين امر باعث شده تا اين منطقه در ميان استانهاي پرآب كشور قرار داشته و پس از استانهاي شمالي ايران داراي بيشترين ميزان بارش در كشور است. حدود 96 درصد مساحت استان لرستان جزء حوضه آبريز سدهاي مهم كشور مي باشد.

اگر متوسط بارندگي 30 ساله استان كه 8/609 ميليمتر است ملاك قرار گيرد، ميزان آبي كه سالانه از طريق ريزش‌ هاي جوي وارد پهنه استان مي ‌شود، 43/17113 ميليون متر مكعب مي شود كه از اين ميزان 8214 ميليون متر مكعب تبخير شده و 1626 ميليون متر مكعب نيز در زمين نفوذ نموده و سفره‌ هاي آب زيرزميني را تغذيه مي ‌نمايد. مابقي آن كه 7273 ميليون متر مكعب است همراه با 2365 ميليون متر مكعب تخليه آب زيرزميني (چاه‌ ها، چشمه‌ ها و قنات ‌ها) و زهكشي دشت ‌ها و ذوب برف و برگشتي فاضلاب ‌ها و رودخانه ‌ها جمعا 9638 ميليون متر مكعب مي ‌شود كه جريان آب‌ هاي روان استان را تشكيل مي‌ دهند.



ورودي آب

ميزان ورودي آب به استان ازاستانهاي كرمانشاه ،ايلام وهمدان 3.816 ميليارد مترمكعب، حجم كل بارش سالانه استان 17000 وميزان تلفات ونفوذ 8500 و رواناب حاصل ازبارش و تخليه آب زيرزميني 10000 ميليون مترمكعب درسال است. مصرف بخش شرب وصنعت دراستان 400 ميليون ومصرف بخش كشاورزي 1350 ميليون مترمكعب مي باشد.

ازكل روستاهاي آبرساني شده استان 51 حدود نياز به توسعه وبازسازي دارند . بيش از 46درصد شبكه هاي آبرساني شده استان خراب و نياز به تعمير وتعويض دارند. ازكل روستاهاي آبرساني شده استان حدود 24 درصد آنها مشكل كمبود آب دارند يعني آب به مقدار نيازمصارف شرب وبهداشتي دردسترس آنها نمي باشد. ازكل شبكه هاي آب آشاميدني استان 80 درصد منابع تامين آب آنها داراي حريم بهداشتي نمي باشند كه اين امرباعث شده تقريبا 36درصد آب اشاميدني دردسترس روستائيان داراي آلودگي باشد.

منابع آب‌ هاي سطحي

با احتساب ميزان آب‌ وارد شده از استان‌ هاي مجاور، ظرفيت بالقوه آب ‌هاي سطحي استان حدود 13366 ميليون متر مكعب مي ‌باشد كه حتي با بهره‌ گيري از تأسيسات جديد و سنتي فقط مقدار كمي از آن برداشت شده است و بخش اعظم آب‌ هاي سطحي استان بدون هيچگونه استفاده ‌اي از دسترس خارج مي‌ شود.

برداشت از آب ‌هاي سطحي استان با استفاده از بندهاي انحرافي، پمپاژ از رودخانه‌ها، استخرهاي ذخيره آب و كانال‌هاي سنتي صورت مي ‌گيرد.

به گزارش مهر، با در نظر گرفتن ميزان آب‌ هاي سطحي برداشت شده، مي ‌توان اذعان نمود كه ضريب بهره ‌برداري از منابع آب‌ هاي سطحي استان هنوز تا رقم استاندارد فاصله بسياري دارد.



برآوردهاي كارشناسي مبين اين موضوع است كه ظرفيت بالقوه آب‌ هاي زيرزميني استان حدود 52/5 ميليون متر مكعب است، اين رقم در مقايسه با 43968 ميليون متر مكعب آب ‌هاي زيرزميني كشور، نشان مي‌ دهد كه 17/12 درصد از آب موجود در سفره‌ هاي زيرزميني كشور به استان لرستان تعلق دارد.

مصرف آب در استان:



حدود 65 درصد از كل آب‌ هاي سطحي مورد بهره‌ برداري و نزديك به 35 درصد آب‌ هاي زيرزميني برداشت شده استان به مصارف كشاورزي اختصاص دارد.

با آماري خوشبينانه مي ‌توان اظهار نمود كه كل مصرف آب در امور زراعت و باغداري استان از 1904 ميليون متر مكعب فراتر نرفته است. با امعان نظر به 200 هزار هكتار وسعت اراضي آبي استان، مي‌ توان اذعان نمود كه اراضي آبي موجود استان با كمبود آب مواجه ‌اند؛ مضافا اين كه گرايش به كشت محصولاتي مانند برنج، ذرت، علوفه آب و ... كه در مقايسه با گندم و جو نياز آبي بيشتري دارند و نيز گسترش وسعت ارضي آبي كه براي توسعه بخش و تأمين غذاي جمعيت رو به تزايد الزامي است، كمبود آب بيش از پيش ملموس مي‌باشد كه اميد مي‌رود با ايجاد و تأسيسات جديد مهار آب اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.



كل ميزان آب تأمين شده براي مصارف صنعت و معدن استان نيز حدود 29 ميليون متر مكعب است كه 22 ميليون متر مكعب آن از منابع زيرزميني و 7 ميليون متر مكعب ديگر از منابع سطحي تأمين مي ‌شود.

وضعيت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در اراضي كشاورزي

در حال حاضر طول شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اجرا شده در استان 16 كيلومتر است كه حدود 3500 هكتار از اراضي كشاورزي را در شهرستان‌هاي خرم ‌آباد، دورود و سلسله زير پوشش قرار دارد، است. از اين رو فقط حدود 2 درصد از زمين ‌هاي آبي استان زير پوشش اين نوع شبكه‌ها قرار دارد كه كمبود آنها در سطح استان و نبود آنها در بسياري از نقاط كاملا ملموس است.نزديك به 95درصد منابع آب استان توسط بخش كشاورزي به مصرف مي رسد .

البته مصارف شرب، شستشو و فضاي سبز را نيز بايد به اين مقدار اضافه كرد.

وضعيت پروژه هاي سد سازي در استان

الف – سدهاي خاكي در دست احداث

تعداد 9 سد مخزني به اسامي 1- مروك دورود ( كشاورزي ) 2- خان آباد اليگودرز ( كشاورزي ) 3- حوضيان اليگودرز( كشاورزي ) 4- كزنار اليگودرز ( كشاورزي ) 5- كمندان ازنا ( كشاورزي – شرب ) 6- ايوشان خرم آباد ( كشاورزي ) 7- تونل انتقال آب كاكا رضا خرم آباد ( كشاورزي – شرب ) 8- گله رود بروجرد ( كشاورزي – شرب ) 9- هاله كوهدشت( كشاورزي ) كه در مجموع با حجم قابل تنظيم 375 ميليون متر مكعب آب و 32200 هكتار وسعت شبكه و اراضي تحت پوشش و 2755 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز در حال ساخت است.

ب- سدهاي خاكي در دست مطالعه و شناخت

تعداد 22 سد مخزني ( كشاورزي- شرب – كنترل سيل ) با حجم قابل تنظيم 970 ميليون متر مكعب آب و 104590 هكتار وسعت شبكه و اراضي تحت پوشش و مبلغ 7050 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز ساخته مي شود.

وضعيت آبرساني روستاهاي استان و فاصله آن تا هدف برنامه سوم





فاصله تا برنامه هدف سوم آبرساني شده بالاي 20 خانوار شرح درصد درصد جمع بدون آب آبرساني شده شهرستان 6.61 93.39 26790 1769 25021 خرم آباد 8.63 91.37 17477 1507 15970 بروجرد 12.59 87.41 10074 1268 8806 اليگودرز 12.48 87.52 10166 1268 8898 دورود 6.99 93.01 6957 486 6471 ازنا 7.40 92.60 7179 531 6648 پلدختر 7.47 92.53 18641 1391 17250 كوهدشت 12.41 87.59 13991 1735 12256 دلفان 9.8 90.20 6646 651 5995 سلسله 9 91.00 117921 10606 107315 جمع استان



- تعداد بندهاي انحرافي احداث شده 90 مورد با هدف تامين آب 30 هزار هكتار اراضي كشاورزي

- تعداد چاههاي محفوره 5000 حلقه كه 3650 حلقه آن با هدف تامين آب 580 ميليون متر مكعب براي چهل ويك هزار هكتار اراضي كشاورزي وبقيه براي نياز شرب و صنعت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به بهره برداري رسيده است .

- احداث حدود 12000 هكتار شبكه هاي آبياري و زهكشي در سطح استان از ديگر اين اقدامات است.

به گزارش مهر، تاكنون 125 ميليون متر مكعب آب آشاميدني با احداث 90 هزار متر مكعب مخزن ذخيره، 40 حلقه چاه،78 كيلومتر لوله گذاري ،6 واحد انحراف آب و ايستگاه پمپاژ و يك واحد تصفيه خانه به بهره برداري رسيده است و تقريبا پوشش جمعيت شهري با حدود 95 درصد و ميزان زيادي از جمعيت روستايي از آب آشاميدني سالم برخوردار شده اند .

اما بررسي ‌هاي انجام شده طي سه دهه گذشته حاكي از آن است كه گرچه ميزان بارندگي استان در مقايسه با بسياري از استان ‌ها و متوسط كشور بسيار بالاتر مي ‌باشد، اما از آن جا كه بارندگي در استان عمدتا به ماه‌ هاي سرد سال اختصاص دارد و حداكثر مصرف آب اراضي كشاورزي به نيمه دوم فروردين تام هرماه تعلق دارد، ايجاد تأسيسات مهار آب در استان امري اجتناب ناپذير بوده كه همچون گذشته كم و نبود آنها در نقاط مختلف استان كاملا ملموس است. از اين رو لازم است با بهره‌ گيري از اعتبارات دولتي، منابع بانكي و فروش اوراق مشاركت براي ايجاد و گسترش اين نوع تأسيسات اقدامات مؤثري به عمل آيد تا به تصديق سخن رئيس جمهور " منابع هر استان ابتدا در همان منطقه مصرف شود".

و در آخر يك جمله قابل تامل از حسنوند نماينده سلسله و دلفان در مجلس : " در حاليكه زنان استان لرستان براي حمل آب آشاميدني كيلومترها مسافت را مي پيمايند، ميلياردها ريال صرف انتقال آب اين استان به ديگر مناطق كشور مي شود.!"