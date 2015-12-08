مجوز ۸۸ مورد سقط درمانی در لرستان صادر شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی لرستان، حمیدرضا نظیفی به کاهش صدور مجوز سقط درمانی طی هفت ماهه اول امسال در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در هفت ماه اول امسال ۸۸ مجوز سقط درمانی در استان صادر شد در حالیکه این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۹۱ مورد بوده است.

مجوز ۸۸ مورد سقط جنین در لرستان صادر شد

وی با بیان اینکه کل پرونده های سقط درمانی در هفت ماهه ابتدای سال ۹۴ برابر با ۱۰۰ پرونده بوده است عنوان کرد: از تعداد پرونده های سال ۹۴ تعداد ۸۸ مورد به صدور مجوز سقط درمانی، پنج مورد به عدم صدور مجوز و هفت مورد به عدم پیگیری مراجعه کننده منجر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان تعداد پرونده های سقط درمانی در هفت ماه اول سال ۹۳ را ۱۰۱ مورد برشمرد و افزود: از این تعداد ۹۱ مورد شامل صدور مجوز سقط درمانی، هفت مورد شامل عدم صدور مجوز و سه مورد شامل عدم پیگیری مراجعه کننده بوده است.

نظیفی یادآور شد: متقاضیان دریافت مجوز با توصیه پزشک بیمار به پزشکی قانونی برای سقط درمانی مراجعه می‌کنند که پزشکی قانونی نیز پس از بررسی مدارک مجوزهای لازم را صادر می‌کند.

سن جنین برای صدور مجوز سقط باید کمتر از چهار ماه باشد

وی اضافه کرد: مجوز سقط‌ درمانی در زمان وجود خطر جانی برای مادر و در صورت ادامه بارداری و یا ناهنجاری‌های جنینی شامل عقب افتادگی و ناقص‌الخلقه بودن جنین با تأیید سه پزشک متخصص معتمد پزشکی قانونی صادر می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه تمام ناهنجاری‌های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی‌شود تصریح کرد: تنها ناهنجاری‌هایی که موجب حرج مادر بوده و این موضوع مورد تأیید سه پزشک متخصص و معتمد باشد مجوز سقط درمانی برای آن ها صادر می‌شود.

نظیفی افزود: درخواست دریافت مجوز سقط درمانی بدون نیاز به دستور مقام قضایی بررسی می‌شود و علت این امر را می‌توان اهمیت زمان در رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین دانست.

وی با بیان اینکه برای سقط جنین لازم است سن جنین کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد اضافه کرد: چنانچه سن جنین از ۱۹ هفته بیشتر بوده و یا بر اساس سونوگرافی بیش از چهار ماه از زمان لقاح گذشته باشد به هیچ وجه برای فرد متقاضی مجوز سقط صادر نمی‌شود.

افزایش ۱۴ درصدی معاینات روانپزشکی در لرستان

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش ۱۴ درصدی معاینات روانپزشکی در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: در هفت ماه اول سالجاری ۲۷۲ نفر به لحاظ روانپرشکی در استان معاینه شده که ۸۴ نفر آن ها زن و ۱۸۸ نفر مرد بوده اند.

نظیفی یادآور شد: در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۹ نفر برای معاینات روانپزشکی مراجعه کرده بودند که ۶۶ نفر آن ها زن و ۱۷۳ نفر از آن ها مرد بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان روانپزشکی را یکی از تخصص‌های پزشکی دانست و اظهار داشت: این رشته تخصصی به بررسی مسایل رفتاری، هیجانی و پیشگیری و درمان اختلالات روانی آدمی می‌پردازد.

نظیفی ارزیابی روانپزشکی را شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی به لحاظ قانونی دانست و افزود: معاینه فیزیکی، انجام آزمایش و گاهی تصویربرداری از مغز از روش‌هایی هستند که برای بررسی و رد علل طبی احتمالی ایجادکننده علایم به کار می‌روند.

وی با بیان اینکه روانپزشکی قانونی به بررسی علل رفتار فردی و تغییر این رفتارها در حیطه قانون می‌ پردازد گفت: در این روش تلاش می شود رفتارهایی که از لحاظ قانونی نابهنجار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان به ارتباط نزدیک روانپزشکی قانونی با سایر حوزه‌های علمی اشاره کرد و گفت: روانشناسی قانونی با روانشناسی اجتماعی، جرم شناسی اجتماعی، جناحی، قضایی، شخصیت و کودک ارتباط داشته و سایر این حوزه ها با علوم اجتماعی، آسیب روانی و پزشکی ارتباط نزدیک دارند.