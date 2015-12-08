متین صالحین برای پیروزی مقابل پیکان صف آرایی می کند

مجید بذرافشان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تیم متین صالحین ورامین در هفته دهم لیگ برتر والیبال به مصاف پیکان تهران می رود، افزود: متین، یک تیم بزرگ است که از بازیکنان توانمند و باتجربه ای که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی والیبال را در کارنامه دارند، سود می برد.

رییس اداره ورزش و جوانان ورامین ادامه داد: مهره های حاضر در تیم متین صالحین ورامین تا چند سال پیش در عضویت تیم ملی قرار داشتند و با حضور کواچ از تیم ملی خط خوردند.

بذرافشان عنوان کرد: در بازی مقابل سایپا و ثامن الحجج خراسان نیز شرائط خاص و ویژه ای پدید آمد که منجر به شکست تیم متین صالحین ورامین شد.

وی متذکر شد: با توجه به شرائط بازی و حضور تماشاگران ورامینی برای تشویق متین صالحین، امید زیادی برای کسب پیروزی در مقابل پیکان تهران داریم.

بذرافشان یادآور شد: پیکان تهران، تیم بسیار خوبی است و شش بازیکن اصلی آن عضو تیم ملی در ایران و خارج کشور هستند اما تیم متین نشان داده که در شرائط سخت، تیم بزرگی است.