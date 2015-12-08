رحمتی درباره بازکردن بخیه های یک کودک نوشته است: بیشرمانه، تکان دهنده، باور نکردنی، سوزناک و غم انگیز، چیزی شبیه یک فاجعه جایی که آدمیت را به ۱۵۰ هزارتومان می فروشند، می شود بعد از خط آخر خبر، سر را به لای برف های تازه برد و فقط نعره زد و برای این سقوط اخلاقی اعلام عزای عمومی کرد. صدرای این قصه آن قدر کودک است که عمق فاجعه را درک نکرد اما تاریخ با ادعای اخلاقگرایی در زمانه ما این فاجعه را فراموش نخواهد کرد. روی ماهت را می بوسم صدرای عزیز و برای بازگشت خنده به لبان تو تلاش خواهم کرد.