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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲

واکنش رحمتی به بازکردن بخیه‌های صورت کودک ۴ ساله

واکنش رحمتی به بازکردن بخیه‌های صورت کودک ۴ ساله

کاپیتان باشگاه استقلال نسبت به مشکلی که برای کودک ۴ ساله در اصفهان اتفاق افتاد، واکنش نشان داد.

رحمتی درباره بازکردن بخیه های یک کودک نوشته است: بیشرمانه، تکان دهنده، باور نکردنی، سوزناک و غم انگیز، چیزی شبیه یک فاجعه جایی که آدمیت را به ۱۵۰ هزارتومان می فروشند، می شود بعد از خط آخر خبر، سر را به لای برف های تازه برد و فقط نعره زد و برای این سقوط اخلاقی اعلام عزای عمومی کرد. صدرای این قصه آن قدر کودک است که عمق فاجعه را درک نکرد  اما تاریخ با ادعای اخلاقگرایی در زمانه ما این فاجعه را فراموش نخواهد کرد. روی ماهت را می بوسم صدرای عزیز و برای بازگشت خنده به لبان تو تلاش خواهم کرد.

کد مطلب 2994104

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    نظرات

    • ferry ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
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      آقای رحمتی عزیز من هم مانند شما ازاین فاجعه غمگین هستم این زشتی مسببش مسئولین کشور هستند که هزینه های میلیاردی را درجایی دیگر هزینه میکنند که اگر نام برده شود یا زد انقلاب ویا از دین برگشته خواهیم بود درحالی که یک شهروند ایرانی از فقر برای یکصدوپنجاه هزارتومان باید آوازه جهانی شود مرگ برمسبین این کار .

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