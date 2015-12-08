ضیافت برای خادمان کتاب/ روستاهای دوستدار کتاب یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت روستاها در امر کتاب و درخواست‌ طرح‌های ویژه کتابخوانی از آنها، تجلیل از ناشران و نویسندگان و در مجموع خادمان کتاب در استان یزد همه و همه نشان از آن دارد که این دوست مهربان کم کم اوضاع بهتری در دارالعلم و دارالعباده یزد پیدا می کند.

مراسم معرفی و تجلیل از روستاهای دوستدار کتاب و خادمان عرصه کتابخوانی نیز در همین راستا دوشنبه شب در سالن فرهنگ اداره ارشاد استان یزد برگزار شد.

در این مراسم از دهیاران روستاهای شمسی، ابراهیم آباد، رشکوئیه، چاهک، کرخنگان، رئیس آباد، مهرآباد، میرک آباد، آسفیج، مزرعه نو و قطرم به دلیل همت در ترویج کتاب و کتابخوانی، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

معرفی برترین‌ها در عرصه‌های مختلف کتاب و کتابخوانی

همچنین در بخش انتشارات، آفتاب نارین و توز و قلم به عنوان انتشارات فعال انتخاب و تجلیل شدند ضمن اینکه از انتشارات اندیشمندان یزد، نیکو روش، آرتا کاوا و علم نوین نیز قدردانی شد.

از انتشارات رخداد کویر نیز به عنوان ناشر برگزیده کتاب کودک و نوجوان به عنوان یکی از انتشاراتی های فعال در این حوزه قدردانی به عمل آمد.

نوبسنده برتر این مراسم هم حسین ملک زاده و هادی حکیمیان بودند ضمن اینکه از برخی نشریات محلی استان یزد به عنوان رسانه برتر در حوزه کتاب قدردانی شد.

چاپحانه کسری به دلیل چاپ ۲۲ عنوان کتاب در یک سال گذشته به عنوان چاپخانه برتر تجلیل شد و از چاپخانه های هفتم تیر، نقطه و سروش نیز قدردانی به عمل آمد.

در این مراسم از تصویرگر، نویسنده، کتابدار کتابخانه و حتی کتابفروش‌های برتر و فعال استان یزد نیز تجلیل شد تا ضیافت برای خادمان کتاب تکمیل شود.

رونمایی از کتاب «مرجئه» در یزد

رونمایی از کتاب نیز از بخش‌های دیگر این ضیافت فرهنگی بود و در این مراسم از کتاب «مرجئه» تالیف حجت‌الاسلام شهاب الدین وحیدی مهرجردی رونمایی شد.

این کتاب در جشنواره نشان دهخدا در حوزه ادیان و عرفان به عنوان اثر برگزیده شناخته شد.

در ادامه این مراسم یکی دیگر از خادمان عرصه فرهنگ استان یزد نیز مورد تجلیل قرار گرفت اما این تجلیل با سایر تجلیل‌های این مراسم متفاوت بود زیرا در آن، در واقع از خدمات ۳۰ ساله حسن مفیدی، پیشکسوت فرهنگی استان یزد و معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم از خدمات فرهنگی حسن مفیدی تجلیل و سید خلف حوتی نژاد به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد معرفی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به سرآمدی و ظرفیت‌های ناب فرهنگی که در استان یزد وجود دارد، اظهار داشت: در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی نیازمند عزمی جدی هستیم.

شاخص‌های کتاب زیبنده استان درالعلم یزد نیست

محمدعلی طالبی بیان کرد: متاسفانه شاخص های مرتبط با حوزه کتاب زیبنده استان دارالعلم یزد نیست و باید تلاشهای جدی برای ارتقاء حوزه کتاب و کتابخوانی در استان یزد صورت بگیرد.

وی با اشاره به مطرح شدن استان یزد به عنوان یکی از نامزدهای جدی پایتخت کتاب در سال گذشته، گفت: باید با برنامه های متنوع سعی کنیم یکی از استانهای مهم کشور در بحث پایتخت کتاب باشیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی استاندار یزد هم در این مراسم از آماده شدن بسترهای لازم کتابخوانی در روستاهای استان خبر داد.

هادی مقیمی با بیان اینکه همت دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استان نگاه ویژه به حوزه فرهنگ است، تصریح کرد: شورای توسعه مشورتی روستاهای استان که از نخبگان و فعالان حوزه فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده اند، به زودی شروع به کار می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار امیدواری کرد: روستاهای استان نیز همانند سال گذشته یکی از روستاهای دوستدار کتاب در کشور انتخاب شوند.

مقیمی بیان کرد: سال گذشته روستای ابراهیم آباد استان یزد به عنوان یکی از ۱۰ روستای برگزیده دوستدارکتاب انتخاب شد.

شرکت ۷۰ روستای استان یزد در طرح روستای دوستدار کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: ۷۰ روستای استان یزد در طرح روستاهای دوستدار کتاب، طرح‌های خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده اند که در این مراسم از ۱۱ روستای برتر تجلیل می شود.

علی غیاثی ندوشن با اشاره به برگزیده شدن یکی از روستاهای استان یزد در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب کشور، افزود: سال گذشته روستای ابراهیم آباد به دلیل برخی طرحهای ابتکاری در حوزه کتاب توانست یکی از ۱۰ روستای برگزیده کشور در بحث روستای دوستدار کتاب باشد.

وی گفت: امیدوارم امسال نیز با توجه به شرکت خوب روستاهای استان یزد در این مبحث، دوباره در سطح کشور روستاهای بیشتری از این استان به عنوان حامی و دوستدار کتاب معرفی شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در ادامه به ارسال طرح این استان در پایتخت کتاب اشاره کرد و گفت: برنامه های مهم و متنوعی با همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی و تشکل های غیر دولتی آماده و به دبیرخانه مرکزی ارسال شده است.

غیاثی ندوشن همچنین در این جلسه ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر انجمن اهل قلم در استان یزد راه اندازی شود.