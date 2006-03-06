چاي و چايكاري متولي در كشور ندارد

ايرج هوسمي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهر" با اشاره به عدم برگزاري جلسه ملاقات نمايندگان چايكاران با معاون رئيس جمهوري افزود: جلسه ملاقات نمايندگان چايكاران با معاون رييس جمهوري كه قرار بود روز گذشته انجام شود به وقت ديگري موكول شده و اين در حالي است كه جلسه اي ديگري نيز كه قرار بود در استانداري گيلان برگزار شود ، اجرايي نشد .

وي با انتقاد از اينكه تاكنون هيچ گونه تسهيلاتي به چايكاران بابت آماده سازي باغات چاي پرداخت نشده است ، گفت: ديدارها براي حل اصولي مشكلات چاي و چايكاري است و اميد است كه تاخير در برگزاري اين ملاقات‌ها موجب تاخير در پرداخت تسهيلات نشود .

هوسمي تاكيد كرد: در صورتي كه هيچ تسهيلاتي تا پايان سال به چايكاران پرداخت نشود كل توليد و برداشت محصول سال 85 با مشكل مواجه خواهد شد .

به گفته وي، در طول 20 سال اخير هيچ وقت بهاي چاي به چايي تعلق نگرفته و هميشه مورد نفوذ مافياي قاچاق چاي بوده است .