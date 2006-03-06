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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۵۲

رييس اتحاديه چايكاران در گفت و گو با "مهر":

چاي و چايكاري متولي در كشور ندارد

چاي و چايكاري متولي در كشور ندارد

رييس اتحاديه چايكاران گفت: هنوز متولي چاي در كشور مشخص نشده است.

ايرج هوسمي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهر" با اشاره به عدم برگزاري جلسه ملاقات نمايندگان چايكاران با معاون رئيس جمهوري افزود: جلسه ملاقات  نمايندگان چايكاران با  معاون رييس جمهوري  كه قرار بود روز گذشته انجام شود به وقت ديگري موكول شده و اين در حالي است كه جلسه اي ديگري  نيز كه قرار بود در استانداري گيلان برگزار شود ، اجرايي نشد .

وي با انتقاد از اينكه  تاكنون هيچ گونه تسهيلاتي به چايكاران بابت آماده سازي باغات چاي پرداخت نشده است ،  گفت:  ديدارها براي حل  اصولي مشكلات چاي و چايكاري است و اميد است كه تاخير در برگزاري اين ملاقات‌ها موجب تاخير در پرداخت تسهيلات نشود .

هوسمي تاكيد كرد: در صورتي كه هيچ تسهيلاتي تا پايان سال به چايكاران پرداخت نشود كل توليد و برداشت محصول سال 85 با  مشكل مواجه خواهد شد .

به گفته وي، در طول 20 سال اخير هيچ وقت بهاي چاي  به چايي  تعلق نگرفته و هميشه مورد نفوذ  مافياي قاچاق چاي بوده است .

 

کد مطلب 299412

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