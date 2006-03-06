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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۹

دكتر محمد مخبري، رئيس شوراي نظارت و ارزيابي اداره كل هنرهاي نمايشي:

تالارهاي تابعه بر مبناي اولويت هاي اعلام شده عمل كنند

مدير شوراي نظارت و ارزيابي اداره كل هنرهاي نمايشي گفت: اجراي نمايش ها در سال 1385، تنها منوط به رعايت اولويت هاي اعلام شده از سوي اداره كل هنرهاي نمايشي است.

 به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي، دكتر "محمد خبري" با بيان اين مطلب افزود: در پي اعلام اولويت هاي توليدات نمايشي سال 1385 تنها مصوبه اعلام شده اين اداره كل همان بوده و تالارهاي تابعه بر مبناي همين اولويت ها، در سال آينده عمل خواهند كرد.

خبري ياد آور شد: اداره كل هنرهاي نمايشي ضمن رعايت حقوق هنرمندان در وعده هاي داده شده از قبل، همانند جدول برنامه هاي نميسال اول مجموعه تئاتر شهر، برنامه هاي نيم سال دوم سال آتي سالن هاي تحت پوشش را بر مبناي همين اولويت ها، ارديبهشت ماه سال 1385 تنظيم واعلام خواهد كرد.

کد مطلب 299415

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