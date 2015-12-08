موضع روسیه در قبال بشار اسد تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات اخیر جان کری همتای آمریکایی خود درباره تغییر موضع مسکو در قبال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت: نه من و نه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه تاکنون اظهاراتی در این باره با جان کری نداشتیم و امکان ندارد مسکو چنین سخنی را بیان کند.

وی با بیان این مطلب افزود: موضع روسیه در قبال بشار اسد تغییر نکرده است و تغییری نخواهد داشت.

از سوی دیگر لاوروف گفته بود مسکو آمادگی دارد در نشست مربوط به سوریه که به پیشنهاد جان کری مطرح شده و قرار است در ۱۸ و ۱۹ ماه جاری میلادی در نیویورک برگزار شود شرکت کند. وزیر امور خارجه روسیه افزود: مشارکت ما در این نشست مشروط بر تحقق این ۲ شرط است: ۱- خواهیم توانست تصمیم نشست پیشین درباره سوریه مبنی بر تصویب فهرست تروریست ها و هیئت مخالفان سوری را محقق کنیم. ۲- تمامی شرکت کنندگان در نشست اخیر سوریه در وین در نشست نیویورک شرکت کنند.