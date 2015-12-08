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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۴۵

رئیس پلیس راه استان زنجان:

آزاد راه زنجان - قزوین مسدود است/وقوع ۱۰۰ فقره تصادف

آزاد راه زنجان - قزوین مسدود است/وقوع ۱۰۰ فقره تصادف

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: آزاد راه زنجان به قزوین تا اطلاع ثانوی مسدود است.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش چند روز گذشته در استان زنجان اکثر محورهای مواصلاتی استان مسدود است ولی با تلاش راهداران این محورها بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر کولاک و مه در محور زنجان به قزوین وجود دارد و به علت برودت هوا و لغزندگی سطح جاده این محور همچنان مسدود اعلام شده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: محور قدیم زنجان به قزوین برای تردد مسافران پیش بینی شده است.

شیر محمدی از وقوع ۱۰۰ فقره تصادف در چند روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان زنجان خبر داد و یاد آورشد: در این تصادف ها ۱۸ نفر مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این تصادف ها مورد فوتی وجود نداشت.

رئیس پلیس راه استان زنجان در خاتمه از رانندگان خواست حتما خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز و با دقت و حوصله رانندگی کنند.

کد مطلب 2994159

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