به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس محسن كاوه به عنوان مسوول فني ، عباس جديدي مربي سنگين وزن ها ، اسماعيل دنگسركي ، تورج ظفري و كيانوش اعتماد مقدم مربيان بدنساز به عنوان مربيان تيم ملي كشتي آزاد منصوب شدند .
رييس فدراسيون كشتي درحكم ابلاغي ايشان آورده است :اميدوارم با توجه به تجاربي كه دارا هستيد ضمن همكاري با سايرمربيان موفق و مويد باشيد .
رييس فدراسيون كشتي طي احكام جداگانه اي مربيان تيم ملي كشتي آزاد را تا پايان مسابقات قهرماني آسيا 2006 منصوب كرد .
به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس محسن كاوه به عنوان مسوول فني ، عباس جديدي مربي سنگين وزن ها ، اسماعيل دنگسركي ، تورج ظفري و كيانوش اعتماد مقدم مربيان بدنساز به عنوان مربيان تيم ملي كشتي آزاد منصوب شدند .
کد مطلب 299416
نظر شما