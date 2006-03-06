  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۷

مربيان تيم ملي كشتي آزاد منصوب شدند

مربيان تيم ملي كشتي آزاد منصوب شدند

رييس فدراسيون كشتي طي احكام جداگانه اي مربيان تيم ملي كشتي آزاد را تا پايان مسابقات قهرماني آسيا 2006 منصوب كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس محسن كاوه به عنوان مسوول فني ، عباس جديدي مربي سنگين وزن ها ، اسماعيل دنگسركي ، تورج ظفري و كيانوش اعتماد مقدم مربيان بدنساز به عنوان مربيان تيم ملي كشتي آزاد منصوب شدند .
رييس فدراسيون كشتي درحكم ابلاغي ايشان آورده است :اميدوارم با توجه به تجاربي كه دارا هستيد ضمن همكاري با سايرمربيان موفق و مويد باشيد .

کد مطلب 299416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها