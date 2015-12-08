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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۸:۳۱

با حضور ۲۰۳ نماینده؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد

جلسه علنی مجلس آغاز شد

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۰۳ نفر از نمایندگان و با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد.

بر این اساس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد مهران و اردبیل، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر کشور و شهرداران، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی و حوادث طبیعی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ یا خسارت تاخیر به کشتی‌ها در دستور کار امروز وکلای ملت قرار دارد.

 

 

کد مطلب 2994160

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