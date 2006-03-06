مذاكرات فرانسه و ليبي براي داشتن همكاري هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پاتريك اوليه (Patrick Ollier) پس از بازگشت از سفري سه روزه به ليبي اظهار داشت: درباره اين توافق گفتگوهايي انجام شده است و طي دوهفته آينده اين توافق نامه به امضا مي رسد.

وي درباره جزئيات اين توافقنامه هيچ توضيحي نداد.

اين قانونگذار فرانسوي با اشاره به اينكه ليبي در دسامبر 2003 پس از نه ماه همكاري هسته اي با آمريكا و انگليس اعلام كرد برنامه هاي سلاح هاي كشتار جمعي خود را كنار گذاشته است، گفت : ليبي مي خواهد جايگاه خود را در جامعه بين الملل پيدا كند و اقتصاد خود را به غرب باز نمايد.

اين در حالي است كه ليبي بارها اعلام كرده است كه با وجود وعده هاي كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا به دادن امتيازهايي به طرابلس در مقابل كنار گذاشتن برنامه هاي هسته اي، اما ليبي هيچ يك از امتيازهاي وعده داده شده را دريافت نكرده است.



معمر قذافي رهبر ليبي با عصبانيت اعلام كرد كه آمريكا و انگليس به خاطر موافقت ليبي با كنار گذاشتن سلاحهاي كشتار جمعي امتياز كافي به آن كشور نداده اند.



قذافي در مصاحبه با مجله تايم گفت: آنها به ما قول داده بودند، اما هنوز كه چيزي نديديم.

وي افزود: گرچه آمريكا و اروپا كلمات قشنگي مي گويند و بوش و بلر رضايت خود را اعلام كرده اند،اما ليبي و تمام دنيا انتظار پاسخ مثبت دارند نه فقط حرف.



اين در حالي است كه آمريكا از ايران خواسته اند از مدل ذلت بار ليبي پيروي كند و برنامه صلح آميز هسته اي خود را كنار گذارد.