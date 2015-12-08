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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۸:۵۰

تمرین مشترک تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با شمشمیربازان پنج کشور

تمرین مشترک تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با شمشمیربازان پنج کشور

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که به منظور حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ آمریکا راهی این کشور شده، تمرین مشترک با اعضای دیگر تیم های حاضر در آمریکا را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر شمشیربازان ایران که در فاصله چند روز مانده به مسابقات جایزه بزرگ آمریکا در محل برگزاری این رقابت ها در بوستون حاضر شده اند، اعضای تیم های کشورهایی مانند روسیه، چین، کره جنوبی و آلمان نیز زودتر از زمان برگزاری مسابقات به آمریکا سفر کرده اند.

حضور زودهنگام این تیم ها فرصتی برای تمرین مشترک میان ملی پوشان آنها فراهم کرده است.

در همین راستا از روز گذشته شمشیربازان اسلحه سابر ایران تمرین مشترک با اعضای تیم های آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی و آلمان را در دستور کار قرار داده اند و تا زمان آغاز مسابقات جایزه بزرگ آمریکا به این تمرین مشترک ادامه می دهند.

رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ آمریکا طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه در دانشگاه هاروارد بوستون برگزار می شود. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران هستند که با هدایت پیمان فخری در این رقابت ها شرکت خواهند داشت.

کد مطلب 2994176
زینب حاجی حسینی

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