به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كارگردان 51 ساله نخستين فيلمساز آسيايي است كه در رشته بهترين كارگرداني از سوي آكادمي مورد نوازش قرار گرفته است.



او به هنگام دريافت جايزه اش با اشاره به اينكه تمايل دارد از دو كاراكتر خيالي فيلمش تشكر كند، گفت: "مي خواهم از دو شخصيتي كه وجود ندارند يا اينكه بهتر بگويم وجودشان حاصل تخيلات ان فرولكس جان و هنرمندي لري مك مورتي و دايانا اوسانا است تشكر كنم. اين فيلم را درست پس از مرگ پدرم ساختم و بيش از هر كس ديگري اين اثر را به او تقديم مي كنم."



اين فيلمساز تايواني در ادامه صحبت هاي خود از همسر، برادر و ساير اعضاي خانواده اش تشكر و تنديس اسكار را به مخاطبان فيلمش در تايوان، هنگ كنگ و چين تقديم كرد. فيلم "ببر خيزان، اژدهاي پنهان" ساخته قبلي اين كارگردان در مراسم اسكار سال 2001 موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم خارجي شد.

زماني كه پس از برگزاري مراسم اسكار از لي پرسيده شد كه آيا به سبب از دست دادن تنديس اسكار بهترين فيلم نااميد شده گفت: "من به اين اثر افتخار مي كنم و نمي دانم چرا جايزه بهترين فيلم را به "كوهستان بروكبك" ندادند، اما شما از من سوالي مي پرسيد كه پاسخ آن را نمي دانم. به هرحال به سازندگان فيلم "تصادف" تبريك مي گويم."