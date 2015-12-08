مشهدالرضا(ع)جامه سپید به تن کرد/کاهش دما تا۱۰ درجه زیر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از روز گذشته موجب کندی تردد در محور های مواصلاتی خراسان رضوی و به ویژه در مناطق کوهستانی شده است صبح امروز با شدت بارش شهر مشهد را نیزسفید پوش کرد.

بارش برف در محور کوهستانی ادامه دارد

مدیر راهداری خراسان رضوی با بیان اینکه بارش برف و باران در محور های مواصلاتی استان همچنان ادامه دارد در گفت و گو با مهر بیان کرد: بر اساس گزارش های دریافتی و تصاویر دوربین های نظارتی نصب شده در سطح جاده های استان در حال حاضر شاهد بارش برف در محورهای مشهد از جمله گردنه آزادراه مشهد – سرخس، تربت جام در گردنه تربت جام – صالح آباد، سرخس در گردنه مزداوند، کاشمر در گردنه کوهسرخ، تربت حیدریه، سبزوار درگردنه بید برغمد، فریمان در منطقه سنگ بست، نیشابور، احمدآباد در گردنه ابرش و سایر مناطق از جمله زاوه و باخرز هستیم.

علیرضا خجسته بیان کرد: همچنین در شهرستان های بردسکن، کاشمر و رشتخوار بارش باران گزارش شده است.

وی با توصیه به اینکه رانندگان و مسافرانی که قصد عبور از این مناطق را دارند ضمن احتیاط لازم در حین رانندگی لازم است تا وسایل ایمنی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند بیان کرد: در طی دو روز گذشته راهداران به طور شبانه روزی در حال برف روبی و همچنین شن و نمک پاشی در طول محورها بوده و در حال حاضر تمامی محورها باز و تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

کاهش دما تا ۱۰ درجه زیر صفر

رییس اداره پيش بيني سازمان هواشناسی خراسان رضوی نیز در این راستا با بیان اینکه استقرار سامانه ناپایدار بر روی استان طی امروز و فردا در بیشتر نقاط استان با بارندگی و بارش برف همراه است بیان کرد: بارش ها در نیمه جنوبی و بخش های شرقی استان در روز گذشته به شکل رگباری با احتمال رعد و برق طی امروز و فردا در بیشتر نقاط استان به شکل برف و باران ادامه دارد.

يحيي قايني پور بیان کرد: دمای هوا نیز در غالب نقاط استان روند کاهشی داشته به گونه ای که طی امروز و فردا شب دمای حداقل شبانه در نواحی سردسیر و کوهستانی به کمتر از ۱۰درجه زیر صفر کاهش می یابد.

وی افزود: در۲۴ ساعت گذشته فریمان با حداقل دمای منفی پنج درجه سلسیوس سرد ترین و بردسکن با حداکثردمای ۱۳ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی گزارش شده است.

وی بیان کرد: طی این مدت حداقل و حداکثردمای مشهد بین دو جهار درجه سلسیوس در نوسان بوده است.