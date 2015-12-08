افراد دارای رفتار پرخطر به مرکز مشاوره ایذر خرمشهر مراجعه کنند

مهرداد پاریان زیتونی در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات مجموعه بهداشت در راستای مقابله با بیماری ایدز پرداخت و افزود: مجموعه بهداشت دستور العمل خاصی برای بیماریابی بیماری ایدز دارد اما در این هفته که هفته ایدز نیز هست بر طبق وظیفه برنامه‌هایی به صورت نمادین برای این منظور در سطح مدارس برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش به قشر دانش آموز، نقش آن‌ها را به عنوان همکاران مجموعه بهداشت و سفیران اطلاع رسانی نقشی موثر برشمرد و با اشاره به مراکز مشاوره بیماری‌های ناشی از رفتارهای پرخطر عنوان کرد: این مرکز مشاوره در درمانگاه شهید طالقانی در خرمشهر وجود دارد که افراد دارای رفتار پرخطر و افرادی که به نوعی احساس خطر می‌کنند می‌توانند به این مرکز مراجعه کرده و مشاوره‌ با آن‌ها انجام می‌شود.

پاریان زیتونی عنوان کرد: این مشاوره کاملا محرمانه و رایگان بوده و همزمان با انجام مشاوره اشخاص مورد آزمایش قرار گرفته و افرادی که بیماری آن‌ها تشخیص داده شده به صوت رایگان تحت پروتکل درمانی و زیر نظر متخصص و درمان‌های ضد ویروس قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مبتلایان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال قرار دارند، افزود: این افراد گروه مولد جامعه هستند که برای این قشر برنامه‌های آموزشی خاصی تعریف شده و برنامه‌های دیگری نیز برای عموم جامعه در نظر گرفته شده است تا اطلاعات لازم در مورد رفتار‌های پرخطر و کاهش استرس و پیشگیری به قشر در معرض خطر ارائه شود.