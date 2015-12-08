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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۰

فرمانده انتظامی استان سمنان:

۹۱درصد تخلفات سایبری در استان سمنان کشف می‌شود

۹۱درصد تخلفات سایبری در استان سمنان کشف می‌شود

سمنان - فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۹۱ درصدی پرونده‌های مربوط به تخلفات فضای سایبری در سمنان خبر داد و گفت: حضور هوشمندانه پلیس فتا در فضای سایبری، بزرگ‌ترین نمایش مردم‌سالار دینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، سرهنگ روح‌الامین قاسمی با اشاره به اشراف کامل کارشناسان رصد و پایش فرماندهی انتظامی استان سمنان بر فضای سایبری تصریح کرد: حضور هوشمندانه پلیس فتا در فضای سایبری، بزرگ‌ترین نمایش مردم‌سالار دینی است.

وی ضمن بیان اینکه از ابتدای سال ۹۴ تاکنون ۹۱ درصد پرونده‌های ارجاعی کشف شده، اظهار داشت: با توجه به رهنمودها و تأکید رهبری درباره حساسیت و اهمیت فضای مجازی، تقویت برنامه‌های آموزشی پلیس فتا برای آشنایی بیشتر کارکنان با تهدیدها و آسیب‌های این فضا هدف‌گذاری شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به برگزاری دو انتخابات در هفتم اسفندماه سال جاری، تصریح کرد: نقش پلیس فتا در تأمین امنیت و آرامش این حماسه ماندگار به عنوان بزرگ‌ترین نمایش مردم‌سالاری دینی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

قاسمی در خاتمه تأکید کرد: کارگاه‌های آمورشی برای والدین، جوانان و نوجوانان، در کنار برخورد قاطع با قانون‌شکنان و فرصت‌طلبان، نقش مهمی در کاهش جرائم فضای سایبری دارد.

کد مطلب 2994303

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