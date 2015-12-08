به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، سرهنگ روح‌الامین قاسمی با اشاره به اشراف کامل کارشناسان رصد و پایش فرماندهی انتظامی استان سمنان بر فضای سایبری تصریح کرد: حضور هوشمندانه پلیس فتا در فضای سایبری، بزرگ‌ترین نمایش مردم‌سالار دینی است.

وی ضمن بیان اینکه از ابتدای سال ۹۴ تاکنون ۹۱ درصد پرونده‌های ارجاعی کشف شده، اظهار داشت: با توجه به رهنمودها و تأکید رهبری درباره حساسیت و اهمیت فضای مجازی، تقویت برنامه‌های آموزشی پلیس فتا برای آشنایی بیشتر کارکنان با تهدیدها و آسیب‌های این فضا هدف‌گذاری شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به برگزاری دو انتخابات در هفتم اسفندماه سال جاری، تصریح کرد: نقش پلیس فتا در تأمین امنیت و آرامش این حماسه ماندگار به عنوان بزرگ‌ترین نمایش مردم‌سالاری دینی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

قاسمی در خاتمه تأکید کرد: کارگاه‌های آمورشی برای والدین، جوانان و نوجوانان، در کنار برخورد قاطع با قانون‌شکنان و فرصت‌طلبان، نقش مهمی در کاهش جرائم فضای سایبری دارد.