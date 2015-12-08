«مهر ویژن» متولد شد/ انتشار نشریه انگلیسی زبان خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بخش انگلیسی خبرگزاری مهر اولین شماره ماهانه خود را به نام «مهر ویژن» در ۵۵ صفحه برای ماه دسامبر (آذر ماه) منتشر کرده است.

اولین شماره مهرویژن به طور ویژه به نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپا می پردازد. نامه دوم که هفته پیش جوانان اروپا و آمریکا را مخاطب اصلی خود قرار داده بود به تروریسم به عنوان «درد مشترک» جهان اسلام و غرب تاکید می کرد. در ادامه مجله به بررسی نامه دوم مقام معظم رهبری از دیدگاه تحلیلگران مختلف از اطراف دنیا از جمله اریک والبرگ، کاترین شکدام، ثریا سپه‌پور اولریک، فرانکلین لمب، بلیندا اسپریتو، یواخیم هاگوپیان، هنری ژیرو و وقار رضوی، الهام کدخدایی و الهه نوری غلامی‌زاده می‌پردازد.

در بخش سیاست مجله، عبدالمنعم احریز سفیر الجزایر در مصاحبه‌ای اختصاصی با بخش بین الملل خبرگزاری مهر به بررسی جایگاه ایران و الجزایر در منطقه پر آشوب خاورمیانه و نقش بالقوه جمهوری اسلامی و الجزایر همکاری علیه تروریسم و سایر تحولات می‌پردازد.

دایانا جان استون در گفتگو با مهر از اشتباهات اروپا و به ویژه فرانسه در تبعیت از سیاست‌های آمریکا سخن گفته است؛ و تحلیلی کوتاه از محمد قادری این پرسش اساسی را مطرح می سازد که آیا عناصر داعش در سیستم امنیتی فرانسه نفوذ کرده است و سعی می کند به پرسش اینگونه پاسخ دهد که در سیستم امنیتی فرانسه عناصری هستند که به تحرکات داعش در فرانسه چشم فرو می‌بندند. مصاحبه با استفان لندمن به حضور نظامی روسیه در سوریه می‌پردازد. لندمن بر این باور است که اکنون در غیاب سیاست موثر آمریکایی، شخص پوتین خود را به عنوان قهرمانی مطرح می‌سازد که راه ممکنی برای نجات سوریه از بحران فراهم می‌کند.

یادداشت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، دکتر شمشاد اختر، در خصوص تغییرات آب و هوایی به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهان، یعنی اجلاس پاریس می‌پردازد.

در بخش اقتصادی مجله، علاوه بر گزارشی از اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز که به میزبانی تهران برگزار شد، گفتگویی در خصوص شکل‌گیری بانک پناهندگان با همکاری ایران با کریستین دوهایمف مدیر اجرایی این طرح، صورت گرفته است.

یکی از مهمترین مطالب بخش اقتصادی، مصاحبه با جان مک کین سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکاست که به مهر می‌گوید ایالات متحده برای جلوگیری از سلطه چین در حوزه اقیانوسیه وارد رقابتهای منطقه شده است.

در بخش فرهنگی، گزارش سالانه کشوری خبرگزاری مهر به سازمان خبرگزاری‌های آسیا واقیانوسیه (اوانا) دیده می‌شود که بر توجه این خبرگزاری به استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه تاکید دارد. حاشیه‌های افتتاح رستورانی موسوم به کی اف سی در غرب تهران نیز دستمایه گزارشی است که به حساسیتهای ایران به برندهای تجاری معروف آمریکایی و واکنش دولت به آن می‌پردازد. همچنین گزارشی از نمایشگاه مطبوعات به بررسی کلی نمایشگاه و رویدادهای غرفه خبرگزاری مهر می‌پردازد. گفتگویی در خصوص موفقیت‌های فیلم» فصل فراموشی فریبا» و انیمیشن کوتاه «استریپی» از دیگر مطالب این بخش هستند.

در بخش پرونده مجله مصاحبه‌هایی با فعالان حقوق اقلیت‌ها و رنگین پوستان در آمریکا متنشر شده است که در کنفرانس «افق نو» در تهران شرکت کرده بودند. این مطالب به بررسی تبعیض نژادی در آمریکا می‌پردازند.

همچنین مطالب دو روزنامه‌نگار و فعال خارجی که تجربه بازدید از سفارت سابق آمریکا را در سالهای پیشین داشته‌اند، به بهانه سالگرد تسخیر لانه جاسوسی به بیان این تجربه خود پرداختند.

در پایان نیز گزیده تصاویری از اخبار مهم ماه ارائه شده است.

اولین شماره از «مهر ویژن» را اینجا دریافت کنید.