ارسال بیش از ۵ هزار اثر به سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زنده روح کرمانی دبیر دومین دوره سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» درباره روند پیش روی این سوگواره بیان کرد: استقبال از این دوره از سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» بسیار خوب بوده است و از زمان انتشار فراخوان تعداد ۵ هزار و ۷۰۵ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین آثار ارسالی در بخش عکس بوده است، افزود: تعداد ۴۱۶ اثر در بخش پوستر و تعداد ۲۸۱ اثر در بخش تصویرگری و همچنین مجموعا تعداد ۵ هزار و ۸ اثر در ۲ بخش عکاسی و بخش ویژه «خیمه ها و نجواها» در سایت این سوگواره ثبت شده اند که مراحل داوری این آثار از ۱۶ آذرماه آغاز می شود.

به گفته زنده روح کرمانی انتخاب و داوری بخش پوستر از روز گذشته ۱۶ آذرماه با حضور مسعود نجابتی، کوروش پارسا‫نژاد و بیژن صیفوری آغاز شده است. در بخش تصویرگری با حضور علی هاشمی شهرکی، سیدفضل الله طباطبایی و محسن حسنپور کار انتخاب و داوری آثار از روز پنجشنبه ۱۹ آذر انجام خواهد شد، همچنین افشین شاهرودی، علیرضا کریمی صارمی و حسن غفاری داوران بخش عکس روز پنجشنبه ۱۹ آذر آثار این بخش را انتخاب خواهند کرد.

دومین «سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق» از تاریخ ۲۶ آذر ماه در محل رواق هنری میلاد به نمایش در خواهد آمد و در همین روز آیین افتتاحیه و اهدای جوایز نیز برگزار خواهد شد.

این سوگواره به عنوان یکی از ویژه برنامه های محرم و صفر برج میلاد تهران و در ادامه ویژه برنامه های «خیمه ها و نجواها» در سه رشته عکاسی، پوستر و تصویرگری برگزار می شود.