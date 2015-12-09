قیمت بنزین در بازار جهانی چند است؟

میزان نوشت: قیمت هر بشکه بنزین در بازار سنگاپور در هفته منتهی به ٢٧ اکتبر (جمعه، ٦ آذرماه) با یک دلار و ٥٨ سنت افزایش به ٥٨ دلار و ٦٩ سنت برای هر بشکه رسید؛ بالا رفتن حجم تقاضا برای بنزین از سوی کشورهای آسیایی بویژه هند، سبب رشد قیمت این فرآورده نفتی در بازار سنگاپور شده است؛ هند به تنهایی اقدام به خرید بنزین به میزان هف هزار بشکه در روز برای تحویل در ماههای دسامبر و ژانویه کرده است.



قیمت گازوییل در بازار سنگاپور در هفته مورد بررسی ١٣ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ٥٧ دلار و ٤٠ سنت برای هر بشکه رسید؛ افزایش تقاضا برای گازوئیل نیز مانند بنزین، بازار آسیا را با کمبود این فرآورده نفتی روبرو کرده است و این امر سبب بالا رفتن سودهای پالایشی حاصل از این فرآورده نفتی در بازار سنگاپور شده است. علاوه براین، فرصتها برای صادرات گازوئیل به دیگر بازارها نیز از سوی پالایشگران آسیایی کم شده است.



همچنین قیمت نفت کوره نیز در بازار آسیا به ٣٣ دلار و ٩٤ سنت به ازای هر بشکه رسید؛ که نسبت به هفته گذشته ١٥ سنت افزایش نشان می دهد؛ اختلاف قیمت نفت کوره در بازار تک محموله ها با قیمت آن در بازار آتی به کمترین سطح در ٦ ماه گذشته رسیده است. دلیل اصلی آن را کم شدن عرضه نفت کوره به دلیل استفاده از آنها به عنوان خوراک واحدهای تولید گازوئیل و سوختهای گرمایشی می دانند.



به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت بنزین در خلیج مکزیک در هفته مورد بررسی با ٣ دلار و ٥٢ سنت افزایش به ٥٢ دلار و ٣٤ سنت برای هر بشکه رسید، همچنین قیمت بنزین در بازار روتردام نیز نسبت به هفته گذشته ٢ دلار و ٣٨ سنت افزایش یافت و به ٦٤ دلار و ٧٠ سنت برای هر بشکه رسید.