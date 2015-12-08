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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

نمایش «در پروازهاى خروجى بود...» تا ۲۵ آذرماه تمدید شد

نمایش «در پروازهاى خروجى بود...» تا ۲۵ آذرماه تمدید شد

نمایش «در پروازهاى خروجى بود كه گم شد ریحانه» به کارگردانی مهدی مشهور تا ۲۵ آذرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «در پروازهاى خروجى بود كه گم شد ریحانه» به نویسندگى و كارگردانى مهدى مشهور كه از ١٧ آبان در تماشاخانه ارغنون روی صحنه رفته است قرار بود امروز سه شنبه ۱۷ آذرماه به اجرای خود پایان دهد اما بعد از ایام سوگواری و شهادت دوباره به صحنه خواهد رفت.

این نمایش با بازى شیوا ابراهیمى، حدیث میرامینى و صداى فرهاد آییش از ساعت ٢٠:٣٠ به آدرس خیابان نوفل لوشاتو، بعد از خیابان رازى، كوچه زیبا، تماشاخانه ارغنون اجرا می شود و علاقه مندان می توانند براى دیدن آن از ٢٢ الى ٢٥ آذر به محل اجرا مراجعه کنند.

این نمایش روایت‌ گر داستان دو دختر به اسم ریحانه است. یکی از آن دو در حال سفر از لندن به ایران و دیگری در حال سفر از تهران به لندن است. این دو نفر در موقعیت مشابهی قرار می‌گیرند و ما دغدغه‌ها و دلایل مهاجرت‌شان را می‌شنویم.

کد مطلب 2994369
عطیه موذن

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