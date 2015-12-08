سومین دوره لیگ بدمینتون آقایان و بانوان خراسان شمالی برگزارشد

برات وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله دوم از سومین دوره لیگ بدمینتون آقایان خراسان شمالی در شهرستان شیروان با حضور ۹ تیم برگزار شد.

وی با بیان اینکه شش تیم از بجنورد و یک تیم از شیروان، اسفراین و گرمه در این رقابت ها حضور داشتند، در خصوص نتایج این رقابت ها اظهار داشت: در پایان این دوره از مسابقات تیم های پیمانکاری پرهیزکار، موسسه معرفت، آریا مارکت، مدرسه ایمان، شهیدان آل نبی و تیم لوازم ورزشی فرهاد به دور بعدی و نهایی صعود کردند.

وثوقی افزود: دور رفت این مسابقات در اسفراین برگزار و دور پایانی نیز دی ماه امسال در سالن بدمینتون بجنورد پیگیری می شود.

وی همچنین از برگزاری مرحله برگشت سومین دوره لیگ بدمینتون بانوان خراسان شمالی در سالن بدمینتون بجنورد خبر داد و گفت: این مسابقات با حضور پنج تیم شامل سه تیم از بجنورد و دو تیم از شیروان برگزار که در پایان، تیم دنیا از بجنورد به مقام نخست دست یافت و تیم‌های موسسه زبان علوم و فنون کیش نیز در جایگاه دوم و تیم بدمینتون ایلیا نیز به مقام سومی بسنده کرد.

وثوقی تصریح کرد: تیم منتخب بدمینتون بانوان و آقایان این استان در رقابت های لیگ دسته۲ باشگاه‌های کشورحضور خواهند یافت.