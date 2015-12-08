چرا بهترین و بیشترین فضای نمایشگاه چاپ در اختیار اسپانسرها است؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست‌ودومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته‌بندی و صنایع وابسته صبح امروز سه شنبه ۱۷ آذر با حضور ۴ تن از اعضای ستاد برگزاری این نمایشگاه که هر یک به نمایندگی از یک اتحادیه حوزه صنعت چاپ در این جلسه و در محل مجمع امور صنفی در تهران دایر شده بود، حضور یافته بودند.

احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه لیتوگرافان و عضو ستاد برگزاری این نمایشگاه در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی از برگزاری بیست‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و صنایع وابسته از تاریخ دوم تا پنجم دی ماه سال جاری و در ۱۴ سالن محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹ هزار متر مربع از فضای نمایشگاهی توسط شرکت‌های داخلی و ۲ هزار متر مربع نیز توسط شرکت‌های خارجی رزرو شده است و در مجموع مساحت نمایشگاه امسال ۲۰ درصد بیشتر از نمایشگاه بیست‌ویکم است.

وی در عین حال از تقاضای ۳۵ هزار متر مربعی شرکت‌های متقاضی شرکت کننده در نمایشگاه امسال خبر داد و افزود: ما برای پاسخ به این حجم تقاضا، تنها توانستیم سالن‌های ۶، ۷ و ۲۷ را به فضای نمایشگاه امسال اضافه کنیم.

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی همزمان با کریسمس

رئیس اتحادیه لیتوگرافان با اذعان به زمان نامناسب برگزاری این نمایشگاه بین المللی به جهت همزمانی آن با تعطیلات کریسمس که حضور شرکت‌های خارجی را در آن عملا با مشکل مواجه کرده است، در عین حال از حضور شرکت کنندگانی از کشورهای آلمان، چین، دانمارک، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، سوئد، اتریش، فنلاند، ترکیه، فرانسه، اسپانیا، تایوان، تایلند، هند، سنگاپور، سوئیس و برزیل در نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی امسال خبر داد و تعداد کل شرکت‌های حاضر در این دوره از نمایشگاه یاد شده را ۷۵۰ شرکت داخلی و خارجی عنوان کرد.

این عضو ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته‌بندی و صنایع وابسته همچنین از انجام هماهنگی‌ها با دفتر وزرای صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور در نمایشگاه امسال سخن گفت و یادآور شد: تلاش کرده ایم تعدادی از رؤسای کمیسیون های مرتبط با این حوزه را در مجلس شورای اسلامی به نمایشگاه دعوت کنیم.

ابوالحسنی همچنین به حضور حدود ۱۰ نفر از شرکت هایدلبرگ آلمان در نمایشگاه امسال در دو بخش آموزش و فنی اشاره کرد و گفت: نمایندگان این شرکت، ماشین آلات روز حوزه صنعت چاپ را به نمایشگاه امسال خواهند آورد و به معرفی ویژگی‌های آن‌ها به بازدیدکنندگان خواهند پرداخت. علاوه بر آنها، ۸ نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران اقلیم کردستان عراق در نمایشگاه امسال شرکت می کنند که با توجه به بازار مناسبی که در این منطقه برای شرکت های چاپی کشورمان وجود دارد، می تواند فرصتی برای دو طرف جهت توسعه همکاری ها باشد.

حضور غیرمستقیم ۱۳۰ شرکت خارجی در نمایشگاه

همچنین به گفته رئیس اتحادیه لیتوگرافان، از مجموع ۷۵۰ شرکت حاضر در نمایشگاه امسال چاپ و بسته بندی، حدود ۱۳۰ شرکت خارجی هستند که البته قریب به اتفاق آنها به مدد نمایندگانشان در ایران - و نه به صورت مستقیم - در نمایشگاه امسال حضور دارند.

در این نشست خبری همچنین بابک عابدینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ و مدیر امور بین الملل نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته در توضیحاتی از برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان بخش های مختلف حوزه صنعت چاپ اعم از مراحل قبل از چاپ، چاپ و پس از چاپ با هدف اتخاذ تصمیمات مناسب جهت برگزاری بهتر نمایشگاه امسال در هفته‌های گذشته خبر داد.

این عضو ستاد برگزاری نمایشگاه یاد شده نیز با اذعان به نامناسب بودن زمان برگزاری این نمایشگاه در این رویداد بین المللی از انجام مذاکراتی با رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های تهران با هدف تغییر زمان برگزاری این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: آقای اسفهبدی در این زمینه قول همکاری را به ما داده است و ما امیدواریم که نمایشگاه سال آینده پیش از شروع تعطیلات آخر سال میلادی و در ماه آذر برگزار شود.

لزوم توسعه صادرات غیرنفتی در دوران پساتحریم

وی اهمیت برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران را جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی در دوران پساتحریم عنوان کرد و گفت: جذب بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای خاورمیانه CIS پاکستان و شمال آفریقا از دیگر اهداف ما در برگزاری این نمایشگاه است.

به گفته عابدینی، افغانستان، عراق، آذربایجان و تاجیکستان از جمله کشورهای اولیه این هدف هستند که به همین منظور اعضای هیات مدیره‌های چاپخانه داران این کشورها به نمایشگاه بیست و دوم چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته دعوت شدند. علاوه بر اینها، نمایندگانی از کشورهای اتریش و آلمان برای انجام فعالیت‌ها جهت برخی سرمایه گذاری‌ها در صنعت چاپ ایران در نمایشگاه امسال حضور پیدا می‌کنند.

یک سوال انحرافی و چند توضیح

در ادامه این نشست خبری جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحافان و عضو ستاد برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ملاک ارائه فضاهای نمایشگاهی این دوره از نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی به متقاضیان حضور در آن و اینکه آیا امسال نیز همانند سال قبل بهترین و بیشترین فضای نمایشگاه در اختیار اسپانسرهای نمایشگاه قرار گرفته است یا خیر؟ توضیح داد: این بحث مربوط به مجری نمایشگاه است که بر اساس آن کسی که ۲۰ سال در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران حضور داشته است، یک جای ثابت دارد و همیشه در آنجا مستقر خواهد بود و ما نمی توانیم تغییری در این روال ایجاد کنیم.

وی در ادامه با لحن و ادبیاتی تأمل برانگیز خطاب به خبرنگار مهر گفت: سوال شما یک سوال انحرافی است و امیدواریم با این پاسخ من، تفهیم شده باشید!

خبرنگار مهر پیگیر پاسخ مشخص و روشن برای پرسش خود شد که این عضو ستاد برگزاری نمایشگاه مجددا تکرار کرد: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه چاپ رتبه‌بندی شده‌اند و وقتی که یک گروه کالایی تعیین می شود، شرکت هایی که از روز اول در نمایشگاه چاپ حضور داشته اند، همچنان در آن نمایشگاه هستند و همانجا هم خواهند ماند. برای نمونه شرکت مقوای اترک از ابتدای تاریخ نمایشگاه هر سال حضور داشته و در فضایی مشخص جانمایی می‌شده است. این شرکت مادامی که ما مسئول برگزاری نمایشگاه باشیم در همین فضا جانمایی خواهد شد.

این مساله، مشکل ما نیست

در ادامه این توضیحات، غفاری رهبر بر این مساله تاکید کرد که ما ۲۱ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی داریم، اما با ۳۲ هزار متر مربع تقاضا در ثبت‌نام‌ها روبرو شدیم.

اظهارات اخیر غفاری رهبر در حالی بود که در همین نشست خبری، ابوالحسنی دیگر عضو ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته متراژ تقاضا شده از سوی شرکت ها را بر اساس سامانه ثبت نامی نمایشگاه ۳۵ هزار متر مربع عنوان کرده بود!

با این وجود، رئیس اتحادیه صحافان در تلاش برای پاسخ به سوال نخست خبرنگار مهر در مورد علت ارائه بهترین فضاها به اسپانسرهای مالی این نمایشگاه ادامه داد: این مساله، مشکل ما نیست بلکه مشکل نمایشگاه است که فضای کافی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. وقتی فضا نمی دهند، عده ای نمی توانند به نمایشگاه بیایند و این یک چیز طبیعی است. اکثر تقاضاها برای حضور در ۳ سالن آلمان، خلیج فارس و میلاد است که جمعا ۷ هزار متر هم بیشتر نیست و عینا بیشتر متقاضیان تمایل دارند در این سالن ها حضور داشته باشند و بدیهی است که این مساله، شدنی نیست.