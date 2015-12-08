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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

آغاز اردوی فرنگی‌کاران جوان در خانه کشتی

آغاز اردوی فرنگی‌کاران جوان در خانه کشتی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابتهای آسیایی طی روزهای ۱۹ تا ۲۹ آذرماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)جواد فراز فاروجی(خراسان رضوی) ایمان حسینوند ترابی(خوزستان)
۵۵ کیلوگرم: مسعود آدینه وند (لرستان)  مهدی جعفری(توابع تهران) میثم دلخانی(فارس)
۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) سینا شیرازی (اصفهان) محمد گرجی زاده(کهکیلویه و بویراحمد) محمدسعید عزیزی (کرمانشاه)
۶۶ کیلوگرم: محمود حبیبی (تهران) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی) حسین پورنوری(البرز)
۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی نوروزی (توابع تهران) امیر حیدری(ایلام)
۸۴ کیلوگرم: کیوان رضایی(فارس) مهدی محمدزاده(مازندران)
۹۶ کیلوگرم: امیر حسین حسینی(مازندران) علی رضا عبدی(تهران) حامد احمدزاده (البرز)
۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزاده(خوزستان) ابوالفضل سبکتکین(اصفهان) – مهران دیناروند (خوزستان)
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- مهدی محمدی - جاسم امیری- مجید جهاندیده - یک مربی به معرفی هیات کشتی البرز
سرپرست: مهدی شربیانی

کد مطلب 2994405

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