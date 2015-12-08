به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)جواد فراز فاروجی(خراسان رضوی) ایمان حسینوند ترابی(خوزستان)

۵۵ کیلوگرم: مسعود آدینه وند (لرستان) مهدی جعفری(توابع تهران) میثم دلخانی(فارس)

۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) سینا شیرازی (اصفهان) محمد گرجی زاده(کهکیلویه و بویراحمد) محمدسعید عزیزی (کرمانشاه)

۶۶ کیلوگرم: محمود حبیبی (تهران) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی) حسین پورنوری(البرز)

۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی نوروزی (توابع تهران) امیر حیدری(ایلام)

۸۴ کیلوگرم: کیوان رضایی(فارس) مهدی محمدزاده(مازندران)

۹۶ کیلوگرم: امیر حسین حسینی(مازندران) علی رضا عبدی(تهران) حامد احمدزاده (البرز)

۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزاده(خوزستان) ابوالفضل سبکتکین(اصفهان) – مهران دیناروند (خوزستان)

سرمربی: رضا سیم خواه

مربیان: حسن حسین زاده- مهدی محمدی - جاسم امیری- مجید جهاندیده - یک مربی به معرفی هیات کشتی البرز

سرپرست: مهدی شربیانی