همايش "وقف در جهان اسلام" امروز در كويت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از خبرگزاري كويت( كونا)، اين همايش كه تا 8 مارس ( 17 اسفند) ادامه دارد با هدف برقراري همكاريهاي مثبت و سازنده ميان شوراهاي خيريه اسلامي، مراكز وقف، سازمانهاي امداد رساني و سازمان آيسيسكو جهت حمايت از جهان اسلام برگزار مي شود.

همايش فوق به ارائه آموزش اقتصاد به جوانان مي پردازد و از سوي ديگر از جوانان امتهاي مسلمان به منظور ساخت مدارس، دانشگاهها و آموزشگاه جهت شكوفا شدن نسلي نوانديش كه با در دست داشتن ابزار كار به قدرت دست يابند، حمايت مي كند.

اين همايش به اهميت وقف در گسترش تعليم و تربيت و آموزش و پرورش جوانان اشاره مي كند.

در همايش" وقف در جهان اسلام" نقش اقتصاد و سرمايه گذاري در كشورهاي اسلامي بررسي شده و در پايان گزارشهايي از گسترش اقتصاد در جهان اسلام ارائه مي شود.

در جلسه پاياني اين همايش ميان شوراي خيريه جهاني مسلمانان و سازمان آيسيسكو توافقنامه اي به منظور همكاريهاي اقتصادي و اسلامي منعقد مي شود.

همايش "وقف در جهان اسلام" از سوي شوراي خيريه جهاني مسلمانان و با همكاري سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي ( آيسيسكو) برگزار مي شود .