وزارت بهداشت تعطیلی مدارس بخاطر آنفلوانزا را تایید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا افزود: تمامی بیماران بستری در بیمارستان های استان کرمان تحت مراقبت درمانی هستند.

وی با توضیح اینکه منظور از آنفلوانزا، آنفلوانزای فصلی است، افزود: آنفلوانزاهای فصلی شامل سه دسته ویروس می باشند. ویروس های آنفلوانزای H1N1 ، ویروس آنفلوانزای H3N2 و ویروس آنفلوانزای نوع B که البته این ویروس ها ممکن است در طی زمان دچار تغییر شود ولی آنچه که الان در جهان شایع است همین سه دسته ویروس هستند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در ادامه گفت: در میان این سه ویروس، ویروس آنفلوانزای H1N1 که هم اکنون اکثریت موارد ابتلای آنفلوانزای کشور را تشکیل می دهد از بیماری زایی و شدت بیشتری برخوردار است و البته تعداد موارد مرگ ناشی از این همه گیری با سال های گذشته تاکنون تفاوت چندانی نداشته است که نگرانی ایجاد کند.

گویا افزود: تمامی کسانی که فوت شدند جز یک نفر، دارای بیماری زمینه ای بوده اند.

وی افزود: لازم به ذکر است که ویروس آنفلوانزای H1N1 در خانم های باردار بیماری زایی بیشتری داشته است و این گروه از افراد باید مواظبت بیشتری از خود داشته باشند تا مبتلا نشوند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه چنانچه خانم بارداری مبتلا به این عفونت می شود باید قبل از هرچیز هم به پزشک زنان خود اطلاع داده و هم به همکاران پزشک مراجعه نماید، تاکید کرد: تمامی افرادی که به علایم بیماری آنفلوانزا مبتلا می شوند بویژه افراد مسن و دارای بیماری زمینه ای و خانم های باردار باید از خوددرمانی پرهیز کنند و در اسرع وقت به مراکز درمانی و یا پزشک خود مراجعه کنند.

گویا با بیان اینکه خانم های باردار به محض تشخیص قطعی و در موارد شدید حتی با شک بالینی باید تحت درمان دارویی ویژه قرار گیرند، افزود: خوشبختانه دارو به اندازه کافی در سراسر کشور موجود و در دسترس است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در خصوص بسته شدن مدارس گفت: وزارت بهداشت، بسته شدن مدارس به علت همه گیری آنفلوانزا را تایید نمی کند و این کار نیز هیچ ضرورتی ندارد زیرا چنین اقدامی هرگز موثر واقع نمی شود و تغییری هم در مسیر همه گیری ایجاد نمی کند.

گویا در پایان تاکید کرد: فرد مبتلا به آنفلوانزا باید تا زمانی که پزشک اجازه نداده است از حضور در مدرسه خودداری نماید.