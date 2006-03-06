120 هزار خانواده تحت حمايت كميته امداد خودكفا شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر ، كميته امداد امام (ره) اعلام كرد: همزمان با دومين روز از هفته احسان و نيكوكاري كه روز " اكرام حسيني ، امداد ، حفظ عزت نفس ، توانمندسازي خانواده ها ، كارآفريني " ، اين نهاد از بدو تاسيس با ايجاد زمينه هاي كار و فعاليت ، خانواده هاي مستعد را به سمت استقلال و خودكفايي سوق داده است و مددجوياني كه تا ديروز نيازمند دريافت مستمري بوده اند ، امروز به عنوان توليد كننده علاوه بر تامين معاش خود نقش بسزايي در اقتصاد جامعه ايفا مي نمايند.

بر اساس برنامه هاي معاونت خودكفايي و اشتغال كميته امداد ، تاكنون 364 هزار مورد وام خودكفايي به خانواده هاي مستعد پرداخت گرديده و زمينه اشتغال آنها فراهم شده است. اين نهاد علاوه بر پرداخت وام با ارائه آموزشهاي فني حرفه اي و نظارت دائم توسط كارشناسان بر حسن اجراي طرح هاي اشتغال نظارت مي نمايد.

توجه به اقليم مناطق ، زودبازده ، كم هزينه و پايدار بودن ، از مزيت هاي طرحهاي اشتغال كميته امداد است.

بنابرهمين گزارش ، اين نهاد براي آن دسته از مددجوياني كه استعداد كافي داشته اما حرفه و آموزش لازم در مشاغل مورد علاقه را نديده اند كلاسهاي آموزشي فني و حرفه اي برگزار نموده در همين راستا تاكنون 539 هزار نفر آموزشهاي فني و حرفه اي را از طريق اين نهاد ديده اند.