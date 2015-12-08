منچستریونایتد حذف شد/ رئال مادرید با ۸ گل مالمو را در هم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پایانی دور گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا سه شنبه شب با برگزاری هشت مسابقه آغاز شد که در مهمترین بازی‌های برگزار شده تیم منچستر یونایتد با پذیرش شکست برابر وولفسبورگ حذف شد و رئال مادرید هم تیم مالمو را با ۸ گل در هم کوبید.

در گروه A از قبل تیم‌های رئال مادرید و پاریسن ژرمن صعود کرده بودند و دو تیم تنها به صدرنشینی فکر می کردند. رئال مادرید که میزبان مالمو سوئد بود در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با ارایه یک بازی قدرتمندانه حریف خود را با ۸ گل شکست داد تا با صدرنشینی به مرحله بعد راه یابد. کریم بنزما (۱۲، ۲۴ و ۷۴)، کریستیانو رونالدو (۳۹، ۴۷، ۵۰ و ۵۹) و متئو کواچیچ (۷۰) گل‌های تیم رئال مادرید را در این دیدار به ثمر رساندند.

تیم پاریسن ژرمن نیز در ورزشگاه پارک دوپرنس پاریس میزبان شاختار اوکراین بود و در پایان این تیم را با حساب ۲ بر صفر پشت سر گذاشت تا با ۱۳ امتیاز در رده دوم باقی بماند و راهی مرحله بعدی شود. برای تیم پی اس جی در این بازی لوکاس مورا (۵۷) و زلاتان ابراهیموویچ (۸۶) موفق به گلزنی شدند.

در گروه B وولفسبورگ و منچستر یونایتد بازی حساسی را به میزبانی گرگ ها برگزار کردند که این دیدار مهیج را وولفسبورگ ۳ بر ۲ برد تا شیاطین سرخ از گردونه مسابقات حذف شوند و به لیگ اروپا بروند. نالدو (۱۴ و ۸۴) و ویرینا (۲۹) برای وولفسبورگ گل زدند و دو گل یونایتد را آنتونیو مارسیال (۱۰) و یوسوها گیلاووچی (۸۲- گل به خودی) وارد دروازه حریف کردند.

دیگر بازی این گروه را تیم های آیندهوون و زسکا مسکو انجام دادند که جدال این دو تیم با پیروزی ۲ بر یک آیندهوون همراه شد. زسکا ابتدا با پنالتی دقیقه ۷۶ سرگی ایگناسوویچ از میزبان خود پیش افتاد اما آیندهوون در ادامه دو بار توسط لوک دیانگ (۷۸) و داوی پروپر (۸۵) به گل رسید تا برنده این بازی شود.

تیم های بنفیکا و اتلتیکو مادرید که از قبل صعود خود را از گروه C مسجل کرده بودند جدال سرگروهی را در شهر لیسبون برگراز کردند که شاگردان سیمئونه این دیدار را ۲ بر یک برنده شدند. ساول (۳۳) و لوسیانو ویتو (۵۵) زننده گل‌های اتلتیکو مادرید بودند و میتروگلو (۷۵) نیز تنها گل میزبان را به ثمر رساند.

گالاتاسرای ترکیه هم در شهر استانبول به مصاف آستانه قزاقستان رفت و در کمال ناباوری برابر این تیم یک بر یک متوقف شد. پاتریک توماسی در دقیقه ۶۲ تیم آستانه را پیش انداخت اما در دقیقه ۶۴ سلجوق اینان کار را به تساوی کشاند. تیم گالاتاسرای البته راهی لیگ اروپا شد.

تیم یوونتوس صدرنشین گروه D در پایان هفته ششم برای حفظ جایگاه خود در خانه سویا اسپانیا به میدان رفت و با قبول شکست یک بر صفر مقابل میزبان خود صدرنشینی را هم از دست داد. فرناندو یورنته در دقیقه ۶۵ تنها گل این مسابقه را به سود سویا به ثمر رساند. این برد باعث شد سویا در جدول رده بندی یک پله صعود کند و به لیگ اروپا راه یابد.

در دیگر مسابقه منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد پذیرای مونشن گلادباخ بود و در حالی که ۲ بر یک عقب افتاده بود در نهایت این بازی را ۴ بر ۲ برنده شد تا با صدرنشینی راهی مرحله بعد شود. داوید سیلوا (۱۶)، رحیم استرلینگ (۸۰ و ۸۱) و ویلفرد بونی (۸۵) گل‌های سیتی را به ثمر رساندند. در تیم گلادباخ نیز جولین کورب (۱۹) و رافائل (۴۲) گل زدند.

گروه A:

* پاریسن ژرمن فرانسه ۲ - شاختاردونتسک اوکراین صفر

* رئال مادرید اسپانیا ۸ - مالمو سوئد صفر

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز ۱- رئال مادرید ۶ ۵ ۱ - ۱۶ ۲- پاریسن ژرمن ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۳ ۳- شاختاردونتسک ۶ ۱ - ۵ ۳ ۴-مالمو ۶ ۱ - ۵ ۳

گروه B:

* آیندهوون هلند ۲ - زسکا مسکو روسیه یک

* ولفسبورگ آلمان ۳ - منچستریونایتد انگلستان ۲

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز ۱- ولفسبورگ ۶ ۴ - ۲ ۱۲ ۲- آیندهوون ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۰ ۳- منچستریونایتد ۶ ۲ ۲ ۲ ۸ ۴- زسکا مسکو ۶ ۱ ۱ ۴ ۴

گروه C:

* بنفیکا پرتغال یک - اتلتیکومادرید اسپانیا ۲

* گالاتاسرای ترکیه یک - آستانا قزاقستان یک

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز ۱- اتلتیکومادرید ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۳ ۲- بنفیکا ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۰ ۳- گالاتاسرای ۶ ۱ ۲ ۳ ۵ ۴- آستانا ۶ - ۴ ۲ ۴

گروه D:

* منچسترسیتی انگلستان ۴ - مونشن گلادباخ آلمان ۲

* سویا اسپانیا یک - یوونتوس ایتالیا صفر