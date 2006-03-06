ويژه برنامه هاي شبكه اول سيما به مناسبت ده آخر صفر

به گزارش "مهر"، شبكه اول سيما براي اربعين و ايام 28 و 29 صفر ويژه برنامه هاي خاصي را تدارك ديده است. برنامه "حريم " كه در گروه فرهنگ و معارف اسلامي شبكه اول سيما تهيه مي شود ، برنامه اي است كه دراين ايام پخش خواهد شد. بحث كارشناسي، گزارشي از مراسم عزاداري و پخش سخنراين، بخش هاي مختلف اين برنامه است. سخنراني دكتر رحيم پور ازغدي برنامه ديگري از گروه معارف شبكه اول سيما است كه در اين ايام در قالب چهار قسمت پخش خواهد شد.

تشريح حوادث بعد از قيام عاشورا، زندگاني امام حسين (ع) و توصيف شرايط سياسي و اجتماعي، دوران امامت آن معصوم همچنين تشريح زندگي پيامبر اكرم (ص) و زندگاني امام رضا (ع) از محورهاي اصلي سخنراني رحيم پور ازغدي است.

در اين ايام سخنراني محسن قرائتي با عنوان درسهاي از قرآن با موضوع 28 صفر پخش خواهد شد.