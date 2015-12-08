اجرای طرح ۱۰۰ هکتاری آبیاری تحت فشار و احداث باغ در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: این طرح در دو منطقه دیل و آرو در شهرستان گچساران به صورت تجمیعی اجرا شد.

وی بیان کرد: این طرح در قالب شرکت تعاونی آب‌بران با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

گوهرگانی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای این طرح مهم از محل اعتبارات استانی، متمرکز تحت فشار و خودیاری کشاورزان تأمین شد.

وی تعداد بهره‌برداران باغات تجمیعی احداث شده در این مناطق را ۲۵۰ خانواده عنوان کرد و گفت: دو حلقه چاه برای این باغات ۱۰۰ هکتاری حفر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: درختان غرس‌شده سالم با کیفیت تأیید شده از نوع پرتقال، لیمو، نارنگی و انگور هستند.

وی یادآور شد: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون سه هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی این استان تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند.