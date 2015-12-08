به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است در راستای ترویج فرهنگ وقف، مجموعه اوقاف همدان جشنواره‌ای بانام وقف و رسانه در همدان برگزار می‌کند که این اقدام خود باعث تشویق رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی در این حوزه شده است.

ظهر سه‌شنبه نیز باغ‌موزه دفاع مقدس همدان میزبان یکی دیگر از همایش‌های وقف و رسانه در دوران مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه این استان بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان در این مراسم با اشاره به اینکه اگر مقوله وقف را در زمان کنونی از رسانه‌ها جدا کنیم امکان نهادینه کردن آن وجود ندارد، عنوان کرد: وقف در زمان پیامبر اکرم تثبیت شد و کمتر صحابه‌ای بود که وقف نداشته باشد.

وی گفت: اداره اوقاف در زمان سامانیان نیز برای رسیدگی به امور موقوفات تشکیل شد اما در زمان پهلوی دوم برعکس رویه سابق بسیاری از موقوفات واگذار شدند.

هنوز برخی بدبینی ها نسبت به وقف وجود دارد

حجت‌الاسلام محمد کاروند با اشاره به اینکه اگر هنوز برخی بدبینی ها نسبت به وقف وجود دارد به واگذاری آن‌ها در زمان پهلوی برمی‌گردد، اظهار داشت: ارتباطات در اوقاف در یک سیستم اداری نمی گنجد و این مجموعه یک تشکیلات تکلیفی است و اگر جهاد محور نباشد تکالیفی که به عهده آن نهاده شده را نمی‌توان با کار اداری انجام داد.

کاروند ادامه داد: اربعین امسال چهار هزار جفت کفش و لباس به نیت موقوفه سیف‌الدوله به زائران در عراق اهدا شد.

وی با بیان اینکه در چهار سال اخیر ۹ هزار وقف در کشور روی‌داده درحالی‌که از اول انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۰ تنها شش هزار وقف در کشور داشتیم، گفت: از سال ۸۹ بیش از دو هزار و ۴۰ بقعه به قطب فرهنگی تبدیل‌شده است.

بقاع متبرکه بیشترین ظرفیت را برای برنامه های فرهنگی دارند

وی با بیان اینکه بقاع متبرکه بیشترین ظرفیت را برای برنامه های فرهنگی دارند، گفت: بخشی از حوزه‌های وقف کمکی برای مردم و نظام است به طوری که اگر موقوفات در حوزه سلامت در استان احیا شود می‌توانیم کمک‌حال این مجموعه باشیم.

کاروند با اشاره به اینکه هم در زنده کردن و هم در اجرای نیات واقفان مشکل‌داریم، گفت: علی‌رغم کمک یک‌میلیاردی برای ساخت مرکز اورژانس در ملایر هنوز درگیر و دار کارهای اداری باقی‌مانده و هنوز پروژه ساخته نشده است.

کاروند با اشاره به اینکه مشکل برای هزینه کرد نداریم، اظهار داشت: اجرای نیات واقفین خیراندیش شیرینی وقف را به مردم می‌چشاند و اگر ثمرات وقف گفته نشود مردم مزایای آن را نمی‌شناسند.

قدرت‌های بزرگ از رسانه های فراگیر پشتیبانی می‌کنند

مدیرکل صدا و سیمای مرکر همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه رسانه‌ها در جهان تقسیم‌بندی‌های مختلف دارند، بیان داشت: قدرت‌های بزرگ از رسانه های فراگیر پشتیبانی می‌کنند و این رسانه‌ها هر خبری را بخواهند درست یا نادرست جلوه می‌دهند.

حسین میسر با بیان اینکه با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی انحصار رسانه‌ های جهانی با فعالیت‌های رسانه ملی و پشتیبانی رسانه‌ های کشور شکسته شد، گفت: رسانه‌هایی که در حوزه برون‌مرزی در حال فعالیت هستند اخبار را منتشر می‌کنند اما مردم تحلیل‌گرا شده‌اند و نتایج را خوب درک می‌کنند.

حسین میسر ادامه داد: ندای آزادی‌خواهی ایران به مردم جهان رسیده و رسانه ملی رویکرد تعاملی با دستگاه‌هایی اجرایی را موردتوجه خود قرار داده و سعی کرده این ارتباط را به حداکثر مطلوبیت برساند.

رسانه‌های منطقه‌ای در خدمت توسعه هستند

وی با اشاره به اینکه رسانه‌های منطقه‌ای در خدمت توسعه هستند، عنوان کرد: حلقه های واسط بین دستگاه و رسانه وجود دارد و اگر با تفکر دوران دفاع مقدس عمل کنیم به اهداف خودخواهیم رسید.

میسر با بیان اینکه ۱۸۰ موضوع در اجتماع وجود دارد که باید رسانه‌ها به آن بپردازند، ادامه داد: نیازمند وقف در حوزه‌های فرهنگی هستیم و در بخش گسترش فرهنگ وقف باید یک کار بسیجی وار شکل گیرد.

در پایان این مراسم از فعالان رسانه‌ای همدان در امور وقف تجلیل به عمل آمد و جمعی نیز توفیق تشرف به مشهد مقدس را یافتند.