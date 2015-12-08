راه اندازی اداره ثبت اختراعات در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم واشقانی در دومین جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد گفت: در این جلسه موضوع توجه به ثبت اختراع در کنار تولید مقالات و در نظر گرفتن جوایز تشویقی برای مخترعین مطرح شده و در همین راستا مقرر شد تا اداره ثبت اختراعات راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه در کل کشور شتاب رشد تولید مقالات کاهش پیدا کرده است اما کماکان رشد مقالات مثبت است، افزود: بخشی از این کاهش ناشی از مقاله هایی است که در مجلات نامعتبر چاپ شده و درصورتی که این مجلات را از آمار موجود کسر کنیم مشاهده خواهیم کرد تا تعداد مقالات ارائه شده کاهش نداشته، اگرچه وضعیت مطلوب نیست اما از شرایط خوبی برخوردار هستیم.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد به دلایل کاهش رشد مقالات اشاره کرد و گفت: کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، بالارفتن استانداردها، کمبود اعتبارات پژوهشی، وجود مقالات نامعتبر و کاهش ارتباطات بین المللی از جمله دلایل این کاهش است.

واشقانی اظهار داشت: در جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه مقرر شد؛ اعضای هیات علمی که بیشترین سهم را در تولید مقالات دانشگاه دارند شناسایی و در خصوص دلایل کاهش و یا افزایش تعداد مقالات آنها نظر سنجی صورت گیرد.

وی به راهکارها و آئین نامه های تشویقی اشاره کرد و گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد، فعالیت افرادی که دارای بیشترین سهم را در تولید علم و مقالات دانشگاه دارند برای آنها پرداخت حق جذب در نظر گرفته شود.