مسابقات تنيس باويلچر قهرماني باشگاههاي كشور درمشهد پايان يافت

به گزارش خبرنگار" مهر " درمشهد اين مسابقات با حضورتيمهاي صنايع بسته بندي آذربايجان شرقي، هيات جانبازان ومعلولين زنجان وگيلان، مراكز توانبخشي جانبازان امام خميني مشهد و ديجيران مشهد بصورت دوره اي برگزارشد.

دراين گزارش آمده است: اين مسابقات بمدت 6 روز درمحل هتل ثامن مشهد انجام شد ودرپايان تيم صنايع بسته بندي آذربايجان شرقي به مقام اول وتيم ديجيران دوم شد ومركزتوانبخشي جانبازان امام خميني سوم شد.

شايان ذكراست: اين مسابقات به ميزباني مركزتوانبخشي امام خميني و زيرنظر انجمن تنيس با ويلچر ايران برگزارشد.