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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۳۴

مسابقات تنيس باويلچر قهرماني باشگاههاي كشور درمشهد پايان يافت

مسابقات تنيس با ويلچرقهرماني باشگاههاي كشور با شركت 5 تيم درمشهد پايان يافت.

به گزارش خبرنگار" مهر " درمشهد اين مسابقات با حضورتيمهاي صنايع بسته بندي آذربايجان شرقي، هيات جانبازان ومعلولين زنجان وگيلان، مراكز توانبخشي جانبازان امام خميني مشهد  و ديجيران مشهد بصورت دوره اي برگزارشد.

دراين گزارش آمده است: اين مسابقات بمدت 6 روز درمحل هتل ثامن مشهد انجام شد ودرپايان تيم صنايع بسته بندي آذربايجان شرقي به مقام اول وتيم ديجيران دوم شد ومركزتوانبخشي جانبازان امام خميني سوم شد.

شايان ذكراست: اين مسابقات به ميزباني مركزتوانبخشي امام خميني و زيرنظر انجمن تنيس با ويلچر ايران برگزارشد.

کد مطلب 299461

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