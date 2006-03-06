نخستين نمايشگاه اشتغال و كارآفريني برگزار شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، استاندار خراسان شمالي در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه اشتغال و كار آفريني استان افزود: خراسان شمالي به دليل نوپا بودن ، به كار آفريني ، اشتغال و سرمايه گذاري نياز دارد و به طور قطع بدون حمايت ، مساعدت و همكاري نيروهاي متخصص موجود در استان ، به خود كفايي و اشتغالزايي نخواهيم رسيد.

بهروز همتي ظرفيت هاي موجود در اين استان را محدود خواند و گفت: پتانسيل ها و منابع خراسان شمالي در زمينه هاي مختلف محدود است و در شرايط كنوني مي توان با جذب هرچه سريعتر 108 ميليارد تومان اعتبار دولتي در جهت ايجاد كارگاه هاي زودبازده اقدام نمود و بخشي از اين محدوديت ها را جبران كرد.

وي ، كشاورزي ، صنعت و خدمات را از مهمترين قطب هاي اشتغالزايي در اين استان خواند و افزود: در 2 بخش آموزشكده هاي فني و حرفه اي و هنرستانهاي كار و دانش بايد رشته هاي مورد نياز استان به ويژه كشاورزي ، صنعت و خدمات گسترش يابد.



