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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۰۰

در خراسان شمالي ؛

نخستين نمايشگاه اشتغال و كارآفريني برگزار شد

اشتغال در استان خراسان شمالي ، فقط با هماهنگي و همكاري ميان بخشها و دستگاههاي مختلف متحول مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، استاندار خراسان شمالي در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه اشتغال و كار آفريني استان افزود: خراسان شمالي به دليل نوپا بودن ، به كار آفريني ، اشتغال و سرمايه گذاري نياز دارد و به طور قطع بدون  حمايت ، مساعدت و همكاري نيروهاي متخصص موجود در استان ، به خود كفايي و اشتغالزايي نخواهيم رسيد.

بهروز همتي ظرفيت هاي موجود در اين استان را محدود خواند و گفت: پتانسيل ها و منابع خراسان شمالي در زمينه هاي مختلف محدود است و در شرايط كنوني مي توان با جذب هرچه سريعتر 108 ميليارد تومان اعتبار دولتي در جهت ايجاد كارگاه هاي زودبازده اقدام نمود و بخشي از اين محدوديت ها را جبران كرد.

وي ، كشاورزي ، صنعت و خدمات را از مهمترين  قطب هاي اشتغالزايي  در اين استان خواند و افزود: در 2 بخش  آموزشكده هاي فني و حرفه اي و هنرستانهاي كار و دانش بايد رشته هاي مورد نياز استان به ويژه كشاورزي ، صنعت و خدمات گسترش يابد.


 

کد مطلب 299462

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