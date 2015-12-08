توافق تراکتور و تونی برای جدایی/ پرداخت یک میلیارد به اولیویرا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند روز کش و قوس صبح امروز سه شنبه جلسه ای بین مسئولان باشگاه تراکتورسازی و تونی الیویرا برگزار شد و در پایان طرفین برای جدایی به توافق رسیدند. البته مسئولان تیم تبریزی متعهد شده اند بخشی از مطالبات میلیاردی این مربی پرتغالی را پرداخت کنند.

هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی برای این جدایی مبلغ یک میلیارد تومان را در نظر گرفته است تا به عنوان بخشی از مطالبات تونی به وی پرداخت شود. البته براساس قراردادهایی که تونی از فصول گذشته با تراکتورسازی داشته است، رقم بدهی باشگاه به وی چند میلیارد تومان خواهد شد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد تونی یک ۸۰۰ هزار دلار، یک ۱۴۰ هزار دلار و یک ۲۴۰ هزار دلار از مجموع قراردادهایی که با تراکتورسازی داشته طلبکار است. با این حال بعید به نظر می رسد مسئولان این باشگاه بتوانند تمام مطالبات وی را پرداخت کنند.

براین اساس ظاهرا قرار است تونی یک میلیارد تومان را دریافت کند و قراردادش را تراکتورسازی را فسخ کند تا مسئولان این تیم بتوانند با گزینه جانشینی وی وارد مذاکره شوند و قراردادش را امضا کنند.