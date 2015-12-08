بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران انقباضی بسته شود

محمد سالاری بر لزوم تشکیل کمیسیون ویژه در شورای شهر تهران به منظور رایزنی با دولت ، مجلس و شورای نگهبان و همچنین افزایش درآمدهای پایدار شهر تهران تاکید کرد.

به گزاش خبرنگار مهر، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سیزدهمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک به مناسبت روز دانشجو اظهار داشت: در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ بود که دانشجویان در دفاع از استقلال وطن فریاد آزادیخواهی سردادند و این تاریخ نمادی از استقامت و مقاومت جریان پرسشگر دانشجویی شد حتی گذشت زمان نیز نتوانست به افول این جریان در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران بیانجامد و امروز با گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی جنبش دانشجویی همچنان اصالت خود را در حق طلبی و خلق گفتمان های جدید حفظ کرده و دانشگاه همچنان بعنوان سنگر روشنگری و آگاهی در خط مقدم تحولات تاریخی قرار دارد .

وی ادامه داد: طی سال های اخیر نیز جریان دانشجویی تحولات گفتمانی زیادی را پشت سر گذاشته است و با رشد فضای الکترونیک در جامعه تبدیل به یک جنبش اجتماعی و سیاسی فراگیر شده است . بی شک جنبش دانشجویی در دهه های آینده نیز همپای تحولات ایران و جهان ظرفیت گفتمان های جدید را ایجاد خواهد کرد و پویایی جریان های دانشجویی این امکان را فراهم می کند که هدف این جنبش همواره به توسعه پایدار کشور باشد و گفتمان های متناسب با توسعه و پیشرفت کشور را ایجاد کند.

لزوم ایجاد کمیسیون ویژه به منظور رایزنی با دولت، مجلس و شورای نگهبان

سالاری در ادامه با اشاره به بررسی و تدوین سند جامع مدیریت شهری در کمیسیون دولت گفت:سند جامع مدیریت شهری یعنی حکم روایی محلی که اکنون در کمیسیون دولت با حضور کارشناسان و مسئولین ذیربط و وزراء مرتبط در حال بررسی و تدوین است و این موضوع با توجه به ضرورت غیر دولتی کردن شوراها می بایست تسریع شود و در اولویت شورای شهر تهران بعنوان پیشانی شوراهای کشور باشد. از آنجایی که هم زمان با تدوین این سند، مصوباتی در صحن مجلس شورای اسلامی وجود دارد و طرح هایی که در انتظار تصویب است ، من بعنوان عضو شورای شهر تهران معتقدم می بایست شورای شهر تهران با توجه به ظرفیت هایی که از لحاظ شخصیت های حقیقی و حقوقی دارد باید فعال تر از آنچه اکنون هست عمل کند .

وی افزود: شورای شهر تهران در این حوزه مسئولیت خطیرو تاریخی دارد چراکه آنچه امروز در دولت و مجلس اتفاق می افتد قطعا از سوی شورا با تغییرات گسترده ای مواجه خواهد شد و بعد از تصویب در دولت و مجلس ما دیگر نمی توانیم در سال های آتی آنرا جبران کنیم لذا پیشنهاد میکنم ریاست محترم شورای شهر تهران کمیسیون ویژه ای را ایجاد کند تا بصورت تمام وقت با دولت ، مجلس و شورای نگهبان رایزنی داشته باشد و این خواسته عموم مردم و نهاد شوراهای شهر و روستا است.

بودجه سال ۹۵ باید انقباضی باشد

این عضو شورا شهر تهران در ادامه نطق خود در خصوص لایحه بودجه سال ۹۵ اظهارداشت: اکنون که در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ توسط شهرداری تهران هستیم ، با توجه به اینکه کلانشهرها می بایست در اداره شهر خودکفا شوند و هنوز در سطح دولت و مجلس تصمیمی در مورد نحوه تامین درآمدهای پایدار شهر ها نشده و علی رغم اینکه اقدامات خوبی در حوزه کسب درآمدهای پایدار انجام شده است اما همچنان قسمت عمده ای از درآمدهای کلانشهرها ناپایدار است.

وی ادامه داد: با توجه به رکود ساخت و ساز در کل کشور و به ویژه کاهش قابل توجه پروانه های ساختمانی در شهر تهران لازم است که در تدوین و تصویب بودجه سال ۹۵ ، شورا یک رویکرد متفاوت اتخاذ کند وشهرداری تهران نیز با توجه به بررسی ها، اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و بخش نامه کرده که پروژه های اولویت دار و بالای ۵۰ درصد پیشرفت عمرانی به فعالیت خود ادامه دهند و این نشان از احساس خطر از جانب آنهاست .

رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران افزود: اگر با همین روال انبساطی ، بودجه بسته شود در آینده برای شهر تهران خطرآفرین خواهد بود و من پیشنهاد میکنم حتما بودجه سال ۹۵ بارویکرد انقباضی حتی مشابه سال ۹۳ بسته شود.

لزوم اجرای طرح های نرم افزاری درشهر تهران

سالاری با تاکید بر عدم تعریف پروژه های فراوان و غیر بهینه گفت : خوشبختانه در حوزه سخت افزاری مانند ایجاد شبکه معابر ، توسعه بوستان های و... اقدامات خوبی در شهر صورت گرفته است اما در حوزه نرم افزاری کار زیادی داریم. امروزه برای شوراها و شهرداری ها ساختن شبکه معابر و بوستان ها و امثالهم هرچند که ضرورتی انکارناپذیر برای شهر است اقدام قابل توجهی محسوب نمی شود و از اهمیت کمتری نسبت به حوزه های نرم افزاری برخوردار است .طرح هایی مانند انضباط شهری که در منطقه ۱۲ در حال اجراست بسیار مهم است و باید گسترش یابد.

جمعیت‌پذیری چالش بسیار جدی کلانشهرهاست

این عضو شورا همچنین با اشاره به گسترش آسیب های اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی گفت: ما در تمامی کلانشهر ها مانند تهران یا مشهد با اینگونه آسیب ها مواجه هستیم و مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرهای کوچک و بعد به کلانشهرها و شهرهای بزرگ نشان می دهد در ابتدای انقلاب اسلامی ۳۵ درصد جامعه ما در شهرها زندگی می کردند در حالیکه اکنون که کمتر از ۴ دهه از انقلاب می گذرد ، ۶۵ درصد جمعیت در شهرهای بزرگ زندگی می کنندو اگروضعیت به همین روال ادامه پیدا کند این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد نیز می رسد و این به دلیل عدم پرداختن به سند آمایش سرزمین است که در سیاست های کلان مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در برنامه توسعه دولتها نیز وجود داشته ولی متأسفانه به آن پرداخته نشده است و امروز کلانشهر تهرانی را پیش رو داریم که در تأمین آب آن در دهه آینده مشکلات جدی را خواهیم داشت.

سالاری ادامه داد: بگفته آقای جانباز معاون وزیر نیرو از همین الان به دنبال آب در ارتفاعات شمال کشور هستیم، نه تنها در تهران در همه کلانشهرها نیز این مشکل وجود خواهد داشت.

سالاری با تاکید بر افزایش آسیبها در پی مهاجرت بی رویه از روستا ها به شهرها گفت: موضوعات و آسیب های اجتماعی که اوج آن در محلاتی مانند هرندی است نشان از همین مهاجرت بی رویه از روستاها به کلانشهرهاست ، بنابر این نتیجه می گیریم که جمعیت پذیری چالش بسیار جدی کلانشهرها است .

وی در ادامه بر لزوم ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر تهران و در اولویت قرار گرفتن در سطح شورا و دولت اظهار داشت: پروژه های املاک و اراضی بزرگ مقیاس ،در بودجه سال ۹۵ باید بصورت مشارکتی با بخش خصوصی انجام گیرد و سهم شهرداری از آن ها اجاره داده شود. درمدلهایی که الان هست در کشور انگلیس و شهر لندن ۷۰درصد درآمد پایدار ۸۰ درصدی آن ناشی از اجاره داری است ما اگر در شهر تهران ۲۰مینی مال داشته باشیم و سهم شهرداری از آن ها به فروش نرود ما میتوانیم کل شهر تهران را بصورت خودکفا اداره کنیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص توجه ویژه به کسب درآمد از حوزه های نرم افزاری گفت:موضوع نصب دکل ها و آنتن ها ، یکی از حوزه های جدید است که با توجه به اینکه شهرها به سمت هوشمند سازی پیش می روند و شهرداری تهران مسئول ایجاد فضا برای آنها می باشد ، ایجاد شبکه جامع دکل ها و آنتن هامی تواند میلیاردها تومان درآمد پایدار برای شهر تهران ایجاد کند و با ایجاد شبکه جامع فیبر نوری با توجه به اینکه یکی از راهبردهای طرح جامع شهر تهران نیز می باشد و تمامی وزارتخانه ها و بانک ها و ادارات می بایست از این شبکه های نرم افزاری استفاده کنند باید توسط شهرداری تهران تأمین و بسترسازی برای ایجاد درآمد مورد اهتمام جدی قرار گیرد و مواردی از این قبیل که شورای شهر تهران باید اقدامات جدی را در این حوزه انجام دهد.

سالاری در ادامه اقتصاد شهر را یکی از موضوعات مهم دانست و اظهارداشت: ما در کلانشهری با جمعیت ۸ میلیون نفری زندگی میکنیم و اعضای شورای شهر برای کسب و کار افراد نیز باید فکری بیاندیشند . مجموعه پهنه های s ویژه ای که در جنوب شهر تهران معادل ۱۰۷۰ هکتار می باشد و شهردار تهران و اعضای کمیسیون ماده پنج هم برای آنجا در حال تصمیم گیری هستند تا یک طرح جامع راهبردی هم در راستای ارتقای شهر تهران در مقیاس منطقه ای، ملی و جهانی برای آنجا تهیه شود و هم رویکرد ایجاد بازارهای تجاری بعنوان کسب درآمد پایدار باید مورد توجه ویژه قرار گیرد . در ضمن پیشنهاد میکنم اعضای شورا نسبت به اینکه در آنجا شرکتی ایجاد شود که راهبری طرح ها را به عهده گیرد و تمامی متولیان عرصه ساخت و سازمبتنی با آن طرح جامع باراهبری آن شرکت اقدام کنند.

وی در خصوص ایجاد مجتمع های ایستگاهی نیز گفت: در سال گذشته ایجاد مجتمع های ایستگاهی در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد که یکی از بسترهای بسیار قابل توجه برای ایجاد درآمدهای پایدار است .مجتمع های ایستگاهی با توجه به اینکه در نقاط بسیار استراتژیک شهر تهران قرار دارند، می توانند بسترساز ایجاد درآمدهای پایدار و تامین سرانه های مختلف شهر باشند شهرداری تهران آنجا هم سهم خود را به فروش نرساند و اجاره داری را در آنجا نهادینه کند.