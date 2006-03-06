كيفرخواست 5 نشريه مورد رسيدگي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر ، پس از قرائت كيفر خواست ها و استماع شكايت شكات خصوصي و دفاعيات مديران مسئول نشريات مذكور و وكلاي آنان ، هيئت منصفه مطبوعات وارد شور شد و مديران مسئول نشريات سپاس ، هدف و جلوه را در مورد اتهامات انتسابي مجرم تشخيص داد وليكن آنان را مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات دانست.

همچنين ، هيئت منصفه مطبوعات ، مديرمسئول نشريه سپاس را مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات ندانست.

هيئت منصفه مطبوعات ، مديران مسئول نشريات نيلوفرآبي و صبح اقتصاد را مجرم تشخيص نداد و جلسه رسيدگي به كيفر خواست مطروحه عليه مدير مسئول روزنامه جهان اقتصاد كه قرار بود صبح روز يكشنبه گذشته تشكيل شود ، بنا به درخواست شاكي خصوصي پرونده مبني بر اعطاي مهلت و موافقت دادگاه ، به تاريخ ديگري موكول گرديد.

بنابرهمين گزارش ، هيئت منصفه مطبوعات به مديرمسئول نشريه صبح اقتصاد در رابطه با رعايت هرچه بيشتر دقت نظر در رسالت خطير مطبوعاتي خود تذكر داد.