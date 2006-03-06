هزينه هتل هاي مشهد 15 درصد افزايش مي يابد

دكتر محمد وليداد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: با توجه به تقارن نوروز با مناسبتهاي دهه صفر و پيش بيني ورود 5/3 ميليون گردشگر به خراسان رضوي به ويژه شهر مقدس مشهد ، از 28 اسفند ماه جاري تا 15 فروردين 85 يك تيم 58 نفر ويژه رسيدگي و نظارت بر نحوه عملكرد مراكز اقامتي ميان راهي فعال مي شود.

وي با اشاره به فراواني مراكز اقامتي غير مجاز در مشهد اظهار داشت: هم اكنون طرح ساماندهي واحدهاي بدون مجوز در حال اجرا است كه پيش بيني مي شود تا ايام نوروز 500 واحد ساماندهي شده و 300 واحد نيز فرصت رفع نقص يابند تا مجوز بگيرند.