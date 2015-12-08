بقاع متبرکه در آذربایجان شرقی گمنام مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف گفت: هم اکنون در کل استان ۴۵۰ مورد موقوفه برای اماکن آموزشی، بهداشتی، خدماتی و اداری داریم و مساجد، مهدیه ها و حسینیه ها نیز عموما موقوفی هستند و به همین دلیل می توان گفت که تمامی مردم در ارتباط با موقوفه و برکات آن هستند.

وی ادامه داد: هفته وقف بهانه ای است تا همگان دست به دست هم داده و نسبت به تبیین درست مساله وقف در جامعه اقدام کنند که در این میان رسانه ها بالاترین وظیفه را دارند.

مصائبی در خصوص برنامه های هفته وقف نیز گفت: نواخته شدن زنگ وقف در مدرسه شهید محمودی، همایش یاوران وقف در امامزاده سیدحمزه، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار و برپایی ایستگاه همه واقف باشیم از جمله برنامه های این هفته است.

وجود ۱۰۰ مورد موقوفه در استان در طول ماه های اخیر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: در ماه های اخیر حدود ۱۰۰ وقف جدید در استان داشته ایم که امیدواریم تا پایان سال این تعداد به ۲۰۰ مورد برسد که در بین شهرهای استان، شبستر دارای بیشترین سهم است.

وی با اشاره ای به وجود تعداد زیادی بقعه متبرکه در استان گفت: هر چند دارای موثق ترین امامزاده ها در کشور هستیم اما مثلا در ایام مخصوص مثل مراسم عزاداری حسینی به جای تجمع در این اماکن مذهبی، مکان های دیگری را برای گردهمایی انتخاب می کنیم.

مصائبی افزود: با وجود این اماکن و امامزاده ها انتظار می رود مردم مراجعه بیشتری به آن ها داشته و در ایام عزاداری و شادی در مراسم های برگزار شده در این مکان حضور یابند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در خصوص وضعیت مساجد استان و عمران و آبادانی این اماکن نیز گفت: در شهر تبریز بهترین و با افتخارترین مساجد را داریم هرچند برخی مشکلات نیز در عمران مساجد وجود دارد اما نباید تلاشی که برای آبادانی مساجد شده را نادیده گرفت.

ضرورت تشکیل خیرین مسجدساز در استان

وی ادامه داد: انتظار داریم انجمن خیرین مسجد ساز نیز همانند خیرین مدرسه ساز تشکیل شود که در این خصوص مذاکراتی داشته ایم.

مصائبی در خصوص نیاز شدید در استان به موقوفه های مربوط به ساخت حوزه های علمیه گفت: برای تربیت طلاب باسواد نیاز به تاسیس حوزه های علمیه در استان داریم و همین موضوع، نیاز به موقوفات در این بخش را تقویت می کند، همچنین کمک به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت از دیگر مواردی است که امیدوارم در بحث موقوفات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.