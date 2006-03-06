فلمينگ در گفتگو با مهر : موضوع ايران فردا در شوراي حكام بررسي مي شود / وظيفه اي در قبال ادعاهاي رسانه اي نداريم

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با "مهر" افزود: جلسه صبح شوراي حكام آژانس كه راس ساعت ده و سي دقيقه به وقت محلي آغاز خواهد شد، برنامه هاي متعددي دارد و موضوعات زيادي را مورد بحث قرار مي دهد اما برنامه هسته اي ايران در فوريت بررسي آن قرار ندارد.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد: نشست عادي شوراي حكام در ماه مارس كه تا ساعاتي ديگر آغاز مي شود، چند موضوع مختلف را بررسي مي كند و ايران پنجمين موضوع مورد بررسي در اين نشست مي باشد.

در حالي كه رسانه هاي غربي و به ويژه آمريكايي تلاش مي كنند از بررسي شدن موضوع برنامه هسته اي ايران در شوراي حكام به عنوان يك "بحران" نام ببرند و آن را "پيش درآمدي" براي ارجاع ايران به شوراي امنيت جلوه دهند، فلمينگ تاكيد كرد: برنامه هاي هسته اي ايران در جلسه فردا در شوراي حكام بررسي مي شود و فقط البرادعي مدير كل آژانس احتمالا در ابتداي جلسه نكاتي را درباره ايران بيان خواهد كرد.

وي برنامه امروز اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بررسي موضوع امنيت و ايمني هسته اي و همچنين همكاري فني هسته اي كشورها دانست.

در حالي كه امروز مجله آمريكايي تايم بارديگر قصه دروغين لپ تاپ و افشا طرح بمب هسته اي ايران را تكرار كرده است، مليسا فلمينگ از آن ابراز بي خبري كرد و با تاكيد بر اينكه چنين موضوعاتي در روند بررسي پرونده ايران در آژانس تاثير ندارد، گفت: ما در زمينه اين قبيل ادعاهاي رسانه اي و موضوعات مشابه اظهار نظر نمي كنيم.

امروز در ادامه شانتاژ خبري و جنجال سازي رسانه هاي آمريكايي درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران و با هدف بدبين كردن افكارعمومي به آن، مجله تايم مدعي شد كه نمودارهايي از يك كامپيوتر ايران كه به نظر مي رسد نقشه يك بمب هسته اي است، كليد استدلال آمريكا در ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است.