اعتبارات ویژه احیای دریاچه ارومیه بامبادله موافقتنامه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حضرتی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در خصوص تشریح وضعیت توسعه ای استان جزئیات اعتبارهای اختصاص یافته توسط دولت به احیای دریاچه ارومیه را ارائه کرد و افزود: هیچ اعتباری بدون مبادله موافقت نامه اختصاص نیافته و پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته از افزون بر هفت هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال سهم آذربایجان غربی بود که از این میزان ۶۸۴ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت و در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار گرفت.

حضرتی گفت: امسال نیز ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای احیای دریاچه ارومیه در دولت مصوب شده که از این میزان چهار هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال به آذربایجان غربی اختصاص یافته و از آن نیز ۳۰ درصد تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ارتقای شاخص های توسعه ای استان به اختصاص بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریالی به صورت سالانه نیاز دارد اظهارداشت: سرجمع بودجه های عمرانی آذربایجان غربی در حال حاضر به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال می رسد در حالی که برای توسعه بیشتر استان و رسیدن به ارقام میانگین کشوری در شاخص های مختلف تا پایان برنامه ششم توسعه باید این رقم دوبرابر شود.

حضرتی یاد آور شد: این در حالی است که میزان اعتبارات عمرانی سالانه آذربایجان غربی رشد قابل توجهی در سال های مختلف نداشته است و امیدی نیز برای افزایش جهشی در آینده نیست.

اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی بیش از ۶ هزار میلیارد ریال در سال اعلام شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اشاره به کاهش اعتبارات تخصیصی به استان در دولت گذشته به ۳۰ درصد و حتی کمتر از آن ادامه داد: در سال گذشته با تمهیدات اندیشیده شده برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته میزان اعتبار تخصیصی به حدود ۷۵درصد رسید که نقطه قوتی برای اجرای طرح های عمرانی به شمار می رفت.

وی کل اعتبارات عمرانی استانی را شش هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال در سال اعلام کرد و افزود: این اعتبارات شامل اعتبارات ملی، ملی استانی شده، استانی، دو درصد نفت و گاز است که به این میزان باید اعتبارات موسوم به توازن منطقه ای و مشهور به ماده ۱۸۰ را اضافه کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: میزان درآمد سالانه استان در حدود هفت هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال است که به صورت تقریبی به همین میزان نیز بودجه عمرانی استانی وجود دارد که در صورت مدیریت هزینه و درآمد استانی می توان این بخش را مدیریت کرد.

حضرتی افزود: نکته مهم در این بخش، اعتبارات هزینه ای استانی است که به صورت ملی تامین می شود و نمی توان با درآمدهای استانی در این راستا اقدامی انجام داد.

آذربایجان غربی در شاخص های توسعه ای رتبه پایینی در کشور دارد

وی اضافه کرد: آذربایجان غربی در حال حاضر در بخش های مختلف شاخص های توسعه ای پایینی دارد و باید از اعتبارات کشوری به صورت تبعیض مثبت استفاده کند که در صورت مدیریت استانی هزینه و درآمد این امر ممکن نیست.

حضرتی عنوان کرد: پس از دریافت اعتبارات مناسب کشوری و رسیدن به میانگین کشوری در شاخص های توسعه ای، می توان مدیریت استانی هزینه و درآمد را اجرایی کرد که این امر نیز به سال ها فعالیت مستمر نیاز دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: این استان در سه مولفه باسوادی، سلامت و درآمد سرانه در رده های پایینی قرار دارد و برای بهبود این روند باید اعتبارات خاصی به استان منظور شود.

حضرتی افزود: در حالی که درصد باسوادی در کشور ۸۴ درصد و در بین بانوان ۸۱ درصد است این ارقام در آذربایجان غربی به ترتیب ۷۸ و ۷۱ درصد برآورد شده که نشان می دهد حدود هفت تا ۱۰ درصد از کشور عقب تر هستیم.

وی اضافه کرد: در شاخص سلامت در رده بیست و هشتم کشوری قرار داریم و در درآمد سرانه نیز متوسط درآمد شهروندان آذربایجان غربی کمتر از ۵۰ درصد متوسط درآمد کشوری است و به حدود ۴۵ میلیون ریال می رسد.